  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Herkes o maçı işaret etti: Sessizlik artık bozulacak: 2022'deki Beşiktaş-Alanyaspor maçında şike yapıldı mı? Reinhold Ewald gökyüzünü işaret etti: Şüphesiz Türkiye önemli bir adım attı Yolcu sayısı milyarları aştı: Raylı sistemler dünya nüfusuyla yarışıyor! Dünyanın en iyi forvetlerinden biri: Osimhen hakkında doğru bilinen yanlışlar! Nijerya cephesinden açıklama Emniyet tetikte, ‘Huzur İstanbul’da: Çifte denetimde 640 suçlu yakalandı Palandöken’e kış erken geldi! Zirve karla kaplandı Ihlamur çayı içmek boğaz enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Talep patladı Sen misin Türklere vize uygulayan: Emlak piyasası çökünce satmaya başladılar! Çocukların başarılı olmasında en çok unutulan faktör: Uyku Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Ellerini çabuk tutmalılar
Kültür Sanat
9
Yeniakit Publisher
Bakan Ersoy: Kültür mirasımız için yapılan her bağış, milletimizin ortak hafızasına kalıcı bir katkıdır

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Bakan Ersoy: Kültür mirasımız için yapılan her bağış, milletimizin ortak hafızasına kalıcı bir katkıdır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. İsmail Erünsal’ın bir ömür boyunca bir araya getirerek Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine bağışladığı 525 eserlik koleksiyonun dijital erişime açıldığını duyurdu.

1
#1
Foto - Bakan Ersoy: Kültür mirasımız için yapılan her bağış, milletimizin ortak hafızasına kalıcı bir katkıdır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Hocamızın bu anlamlı bağışı da asırların ilim ve edebiyat birikimini herkesin yararlanabileceği bir hazineye dönüştürdü.” ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Bakan Ersoy: Kültür mirasımız için yapılan her bağış, milletimizin ortak hafızasına kalıcı bir katkıdır

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kültür mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında bağışların önemine dikkat çekti. Erünsal’ın koleksiyonunda bulunan tek nüsha, nadir ve müellif hattı eserlerin artık dünyanın dört bir yanından incelenebildiğini belirtti. Şeyh Galib’in henüz 18–19 yaşlarında kendi el yazısıyla kaleme aldığı Divan’ının da koleksiyonda yer aldığını vurgulayan Ersoy, bağışından dolayı Erünsal’a şu sözlerle teşekkür etti: “Milletimize ait bir emanet olarak gördüğü bu eserlerin daha iyi korunması, gelecek nesillere ulaşması ve daha fazla insanın istifadesine sunulması gayesiyle koleksiyonunu bağışlayan kıymetli hocamız Prof. Dr. İsmail Erünsal’a gönülden teşekkür ediyorum.” Ersoy, eserlerin korunması ve dijital ortama aktarılmasında emeği geçen Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığını ve tüm çalışma arkadaşlarını da kutladı.

#3
Foto - Bakan Ersoy: Kültür mirasımız için yapılan her bağış, milletimizin ortak hafızasına kalıcı bir katkıdır

Bir Ömrün Birikimi Milletin Hizmetinde Osmanlı kitap ve kütüphane tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İsmail Erünsal, yıllar boyunca şahsi imkânlarıyla oluşturduğu koleksiyonunu 6 Ağustos’ta Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine bağışladı. Erünsal, bağış kararında Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının son dönemdeki faaliyetlerinin etkili olduğunu belirtti. Eserleri millete ait bir emanet olarak gördüğünü ifade eden Erünsal, koleksiyonunu bağışlayarak bu emaneti asıl sahibine teslim ettiğini, yazmaların daha iyi korunmasının ve daha fazla insanın eserlerden yararlanmasının kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, yaklaşık iki ay içinde eserlerin bakım, onarım, dijitalleştirme ve kataloglama işlemlerini tamamlayarak koleksiyonu erişime hazır hâle getirdi.

#4
Foto - Bakan Ersoy: Kültür mirasımız için yapılan her bağış, milletimizin ortak hafızasına kalıcı bir katkıdır

Şeyh Galib’in Gençlik Satırları Dünyaya Açıldı Koleksiyonun en dikkat çekici eserlerinden birini, Şeyh Galib’in henüz 18–19 yaşlarında tertip ettiği ve kendi el yazısıyla kaleme aldığı Divan’ı oluşturuyor. Şairin gençlik dönemindeki edebî üretimine ışık tutan eser, koleksiyondaki 15 müellif hattı nüsha arasında yer alıyor. İstinsah tarihi, yani kopyalandığı tarih belirlenmiş nüshaların en eskisi ise 1523 tarihli Dîvân-ı Emir Şâhî. Koleksiyon, bu 503 yıllık nüshanın yanı sıra farklı yüzyılların ilim ve edebiyat birikimini yansıtan çok sayıda yazmayı barındırıyor. Edebiyat Tarihine Işık Tutan Nadir Eserler II. Bayezid dönemi şairlerinden, Sâfî mahlasıyla tanınan Cezerî Kasım Paşa’nın sağlığında tertip ettiği Divan’ı, koleksiyonun öne çıkan eserleri arasında bulunuyor. Varlığı daha önce bilinmeyen bu metin, şairin edebî kişiliğinin ve dönemin şiir dünyasının araştırılması açısından önem taşıyor. Keşfî ve Urfalı Mustafa Hattî’nin divanları da varlığı bilinmeyen veya başka nüshalarına rastlanmayan metinler arasında yer alıyor. Koleksiyondaki 15 ve 16. yüzyıl edebiyatına ait eserler, divan şiirinin dil ve üslup bakımından gelişimini takip etmeye imkân sağlıyor.

#5
Foto - Bakan Ersoy: Kültür mirasımız için yapılan her bağış, milletimizin ortak hafızasına kalıcı bir katkıdır

Osmanlı’nın Fiyat Kayıtlarından Elçilik Raporlarına

#6
Foto - Bakan Ersoy: Kültür mirasımız için yapılan her bağış, milletimizin ortak hafızasına kalıcı bir katkıdır

Koleksiyon, edebiyatın yanı sıra Osmanlı’nın ekonomik ve diplomatik geçmişine ilişkin önemli kaynaklar da içeriyor. Osmanlı fiyat tarihi açısından değer taşıyan 288 sayfalık Narh Defteri, dönemin ekonomik hayatına ilişkin araştırmalara kaynaklık ediyor.

#7
Foto - Bakan Ersoy: Kültür mirasımız için yapılan her bağış, milletimizin ortak hafızasına kalıcı bir katkıdır

Seyfullah Ağa’nın Sefaretnamesi ile Osmanlı ilmiye teşkilatına ilişkin Tarik Defteri de dikkat çeken eserler arasında bulunuyor. Abdurrahman el-Askerî’nin Mirâtü’l-Işk adlı eseri ise 16. yüzyıl Melâmîlik tarihi için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

#8
Foto - Bakan Ersoy: Kültür mirasımız için yapılan her bağış, milletimizin ortak hafızasına kalıcı bir katkıdır

Yazılı Mirasın Nadide Örnekleri Bir Arada Tasavvuf ve tarikatlar konulu 185, edebiyat alanında 153 eserin bulunduğu koleksiyonda toplam 55 divan ve 28 icazetname yer alıyor. Tezhip ve diğer süsleme unsurları taşıyan 43 cilt ile tarihî cilt örnekleri de koleksiyonun sanat tarihi bakımından değerini artırıyor. Tek nüsha ve nadir yazmaları, yazarlarının kendi elinden çıkmış eserleri ve tarihî belgeleri bir araya getiren İsmail Erünsal Yazma Eser Koleksiyonu’na, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının www.yek.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Kültür ve medeniyet mirasının korunması, geçmişin birikimini geleceğe taşıyan en kıymetli köprülerden biridir. Bu köprünün inşasında en büyük pay ise ömrünü ilme, kitaba ve kütüphaneciliğe adamış bilim insanlarına aittir. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan son açıklama, bu türden fedakarlıkların toplumsal ve akademik hafıza için ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Prof. Dr. İsmail Erünsal’ın bir ömür boyunca büyük bir titizlik ve tutkuyla bir araya getirdiği 525 eserlik nadide yazma eser koleksiyonu, kendisi tarafından Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine bağışlanmış ve Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar neticesinde tamamen dijital erişime açılmıştır. Bakan Ersoy’un da ifade ettiği gibi, kültür mirasımıza yapılan her bağış, milletimizin ortak hafızasına bırakılmış kalıcı ve silinmez bir izdir. Bağışlanan bu özel koleksiyon, sadece niceliksel büyüklüğüyle değil, barındırdığı niteliksel derinlikle de İslam ve Osmanlı ilim, edebiyat ve iktisat tarihi araştırmaları için bir hazine niteliğindedir. Koleksiyonun öne çıkan parçaları arasında, tasavvuf ve tarikatlar tarihine ışık tutan 185 eser ile divan edebiyatının gelişimini izlemeyi mümkün kılan 153 edebi metin yer almaktadır. Özellikle edebiyat tarihi açısından heyecan uyandırıcı olan kısım, varlığı daha önce bilinmeyen veya başka bir nüshasına rastlanmayan nadir eserlerin bu seçkide yer almasıdır. Örneğin, II. Bayezid dönemi şairlerinden Sâfî (Cezerî Kasım Paşa) tarafından sağlığında tertip edilen ve şiir dünyası için yepyeni bir keşif sayılan Divan’ın yanı sıra Keşfî ve Urfalı Mustafa Hattî gibi isimlerin nadide divanları da artık araştırmacıların ekranına taşınmıştır. Bununla birlikte, Osmanlı iktisat tarihine ayna tutan 288 sayfalık tarihi Narh Defteri, ilmiye sınıfının yapısını gösteren Tarik Defteri ve diplomatik ilişkileri aydınlatan Seyfullah Ağa’nın Sefaretnamesi gibi belgeler, bu bağışın akademik değerini katbekat artırmaktadır. Bu nadide eserlerin Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinin güvenli çatısı altında korunması ve eş zamanlı olarak dijital dünyaya entegre edilmesi, modern kütüphanecilik vizyonunun en somut örneklerinden biridir. Eserlerin sayfalarında yer alan tezhip, hat ve cilt sanatı örnekleri, dijital ortama aktarılırken yüksek çözünürlükle korunmuş, böylece hem sanat tarihçilerine hem de filologlara zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldıran muazzam bir çalışma alanı sunulmuştur. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı portalı üzerinden dünyanın her yerindeki araştırmacıların, öğrencilerin ve meraklıların incelemesine sunulan İsmail Erünsal Koleksiyonu, bir bilim insanının entelektüel mirasını tüm insanlığa emanet etme erdeminin en güzel sembolü olarak kültür tarihimizdeki yerini almıştır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Trump onayladı: ABD'li binbaşı kurşuna dizilecek
Dünya

Trump onayladı: ABD'li binbaşı kurşuna dizilecek

ABD Başkanı Trump, 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldürüp 32 kişiyi yaralayan Binbaşı Nidal Hasan’ın idam kararı onayladı. ..
Fon krizinde yüksek miktarda para kaybeden işadamı intihar etti
Gündem

Fon krizinde yüksek miktarda para kaybeden işadamı intihar etti

455 bin 578 yatırımcının mağdur olduğu fon krizinde yüksek bir meblağ kaybettiği öğrenilen işadamı Ali Emre Ballı, Çekmeköy'de otomobilinde ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in mahsur kaldığı araçta katlettiği 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini Cumhur..
Özgür Özel’den skandal 'u' dönüşü! Arşivler saniyeler içinde patladı: 'Sütte leke var' dediği lafı inkar etti
Gündem

Özgür Özel’den skandal 'u' dönüşü! Arşivler saniyeler içinde patladı: 'Sütte leke var' dediği lafı inkar etti

Muhalefetteki savrulma ve pişkincilik sınır tanımazken, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel kurguladığı siyasi tiyatrolardan birinde daha ke..
Yatırımcıya güvence geliyor! AK Parti’den fonların tasfiyesi için 10 maddelik dev kanun teklifi
Gündem

Yatırımcıya güvence geliyor! AK Parti’den fonların tasfiyesi için 10 maddelik dev kanun teklifi

Sermaye piyasasında mağduriyet yaşayan vatandaşların ve yatırımcıların haklarını korumak amacıyla harekete geçen AK Parti, fonların tasfiyes..
İtalya’da bir tuhaf atama: Futbol Federasyonu Başkanı kendi kurumuna ‘kayyım’ olarak atandı
Spor

İtalya’da bir tuhaf atama: Futbol Federasyonu Başkanı kendi kurumuna ‘kayyım’ olarak atandı

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malago, başkan seçildiği genel kurul sırasında federasyona üye olmaması ve buna yapılan it..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23