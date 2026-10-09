ICE ajanı göçmeni vurdu NEW YORK KARIŞTI! O Araçta 5 yaşında çocuk vardı

ABD’nin New York kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gerçekleştirilen operasyon silahlı müdahaleye dönüştü.

Manhattan’ın Marble Hill bölgesindeki operasyonda 28 yaşındaki bir göçmen, bir ICE ajanının açtığı ateş sonucu yaralandı.

Görgü tanıkları bölgede art arda silah sesleri duyduklarını aktarırken, olay yerinden paylaşılan görüntülerde gri renkli bir aracın ön camındaki kurşun izleri dikkat çekti.

Boynundan vurulduğu bildirilen yaralı, NewYork-Presbyterian Allen Hospital’a kaldırıldı. Yaralının bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

ATEŞ AÇILAN ARAÇTA 5 YAŞINDA ÇOCUK VARDI

Olayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin açıklamasıyla ortaya çıktı.

Mamdani, ICE ajanlarının müdahalede bulunduğu araçta 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu açıkladı. İlk bilgilere göre federal ajanların aracı kuşatmasının ardından birden fazla el ateş edildi.

Çocuğun olayda fiziksel olarak zarar görmediği bildirildi.

Operasyon sırasında iki federal ajanın da yaralandığı açıklandı. Ancak ajanların nasıl yaralandığına ilişkin ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

MAMDANI TRUMP’A SESLENDİ

New York Belediye Başkanı Mamdani, olayın ardından yaptığı açıklamada federal göçmenlik operasyonlarına sert tepki gösterdi.

Marble Hill’de yerleşim bölgesinde bir New Yorklunun ICE ajanı tarafından vurulduğunu kaydeden Mamdani, ateş açıldığı sırada araçta 5 yaşındaki bir çocuğun bulunduğunu vurguladı.

Yaşananları “vicdanen kabul edilemez ve son derece ciddi” olarak nitelendiren Mamdani, Başkan Donald Trump’ı aradığını ve görüşmeleri halinde New York’taki ICE operasyonlarının sona erdirilmesini isteyeceğini duyurdu.

Mamdani, federal göçmenlik ajanlarının mahallelerde korkuya yol açtığını belirterek ICE’ın sokaklardan, hastanelerden ve çocuklardan uzak tutulması çağrısında bulundu.

Mamdani’nin Trump’a telefonla ulaşmaya çalıştığı ancak iki isim arasında henüz görüşme gerçekleşmediği bildirildi.

VALİ HOCHUL: NEW YORKLULAR GERÇEĞİ BİLMEYİ HAK EDİYOR

New York Valisi Kathy Hochul da federal makamlardan olayın bütün ayrıntılarının açıklanmasını istedi.

Hochul, Marble Hill’de meydana gelen silahlı müdahaleye ilişkin bilgilendirildiğini belirterek federal yetkililerden olayın hangi şartlarda meydana geldiğini ortaya koyan eksiksiz ve şeffaf bir açıklama beklediklerini ifade etti.

Hochul, “New Yorklular tam olarak ne olduğunu ve neden yaşandığını bilmeyi hak ediyor” ifadelerini kullandı.

OLAYIN ARDINDAN PROTESTOLAR BAŞLADI

Silahlı müdahalenin duyulmasının ardından Marble Hill’de ve yaralının kaldırıldığı hastanenin önünde ICE karşıtı gösteriler düzenlendi.

Bölgede toplanan protestocular federal göçmenlik ajanlarının New York’tan çekilmesini isteyen sloganlar attı. Polis ekipleri olay çevresinde güvenlik önlemleri alırken federal görevlilerin incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

DHS VURULAN KİŞİNİN KİMLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ise operasyonun belirli bir kişiyi hedef aldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre vurulan kişi Dominik Cumhuriyeti vatandaşı. DHS, söz konusu kişinin daha önce büyük çaplı hırsızlık suçundan mahkûm edildiğini ve farklı suçlamalar kapsamında da gözaltına alındığını bildirdi.

Federal makamlar, kişinin Aralık 2023’te gözaltına alındığını ancak daha sonra serbest bırakıldığını aktardı.

DHS, operasyon sırasında bir ICE ajanının ateş açtığını doğruladı. Ancak ajanın hangi şartlar altında silahını kullandığına ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

FBI DA DEVREDE

New York Polis Departmanı (NYPD), silahlı müdahalede kendi personelinin yer almadığını açıkladı.

Olayın ardından FBI’ın New York delil inceleme ekibi bölgeye sevk edildi. Federal ekiplerin, ateş açılmasına kadar geçen süreci ve silah kullanımının koşullarını ortaya çıkarmak amacıyla delilleri incelemeye aldığı bildirildi.

New York Göçmenler Koalisyonu Başkanı Murad Awawdeh de ICE ajanlarının vücut kamerası kayıtlarının yayımlanmasını istedi. Awawdeh, inceleme sonucunda aşırı güç kullanıldığının belirlenmesi halinde sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.