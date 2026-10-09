Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener istifa etti

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, KAP'ya yaptığı açıktlamada şirketin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Emir Münir Sarpyener'in 5 Ekim tarihli istifa dilekçesinin kendilerine 9 Ekim’de ulaştığını bildirdi.

Tera Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Sarpyener’in 5 Ekim 2026 tarihli dilekçesiyle genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği dahil şirket bünyesindeki tüm görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

Şirket, istifa dilekçesinin 9 Ekim 2026 tarihinde kendisine ulaşmasıyla durumdan haberdar olduğunu açıkladı.

Fon soruşturmasında 1 Ekim'de tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen "fon soruşturması" (kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçları kapsamında) sebebiyle gözaltına alınan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener, 1 Ekim 2026 tarihinde sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.