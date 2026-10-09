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Ekonomi Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener istifa etti
Ekonomi

Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener istifa etti

Yeniakit Publisher
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Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener istifa etti

Fon soruşturması kapsamında 1 Ekim'de tutuklanan Tera Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Emir Münir Sarpyener şirketteki tüm görevlerinden istifa etti.

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, KAP'ya yaptığı açıktlamada şirketin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Emir Münir Sarpyener'in 5 Ekim tarihli istifa dilekçesinin kendilerine 9 Ekim’de ulaştığını bildirdi.

Tera Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Sarpyener’in 5 Ekim 2026 tarihli dilekçesiyle genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği dahil şirket bünyesindeki tüm görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

Şirket, istifa dilekçesinin 9 Ekim 2026 tarihinde kendisine ulaşmasıyla durumdan haberdar olduğunu açıkladı.

 

Fon soruşturmasında 1 Ekim'de tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen "fon soruşturması" (kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçları kapsamında) sebebiyle gözaltına alınan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener, 1 Ekim 2026 tarihinde sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

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