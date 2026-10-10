4'te 0 yapınca Montella gönderildi ve.. Ve Arda Turan için A Milli Takım kararı çıktı!
Montella devrinin sona ermesi sonrası gözler Arda Turan'a çevrildi.
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Montella devrinin sona ermesi sonrası gözler Arda Turan'a çevrildi.
Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörünün kim olacağı merakla beklenirken Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ın gündeme geldiği iddia edildi.
UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılan A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Yeni teknik direktör için ise önceliğin yerliden yana olduğu belirtildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu, Arda Turan için ilk teması kurdu. Ancak Shakhtar Donetsk hemen geri dönüş yaparak Arda Turan'ı bırakmaya sıcak bakmadığını iletti.
Görüşmelerin devam edeceği aktarıldı.
Arda Turan, geçen sezon Ukrayna'da lig şampiyonluğuna ulaştırdığı Shakhtar Donetsk'in başında 61 maça çıktı ve 2.16'lık puan ortalaması tutturdu.
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