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Gündem İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç hakkında karar verildi
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İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç hakkında karar verildi

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İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç hakkında karar verildi

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından tutuklandı. İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında ise adli kontrol talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında karar verildi.

ŞABAN SEVİNÇ VE MUSTAFA BALCI TUTUKLANDI

Fon soruşturmasına ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlaması ile gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel, Şaban Sevinç ve Sözcü muhabiri Mustafa Balcı 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılmıştı.

 

Gazetecilerden Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı.

İSMAİL SAYMAZ VE MURAT AĞIREL SERBEST BIRAKILDI

İfadesine başvurulan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel ise imza ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak : Haber7

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