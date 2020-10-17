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Spor Dünya Okullar Satranç Şampiyonası finalleri çevrim içi başladı
Spor

Dünya Okullar Satranç Şampiyonası finalleri çevrim içi başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 22:22:49 -
Dünya Okullar Satranç Şampiyonası finalleri çevrim içi başladı

ANKARA (AA) - Uluslararası Okul Sporları Federasyonu ve Uluslararası Satranç Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası finalleri çevrim içi başladı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 14 yaş altı kızlar kategorisinde Masoumi Kajaz birinci, Francisco Guecamburu ikinci, Gülenay Aydın ise üçüncü oldu.

Yarın oynanacak 14 yaş altı erkekler kategorisinin finalinde ise Yağız Çınar Akın, Efe Metehan Yavuz, Zeki Berke Çaputçuoğlu ve Adar Tarhan mücadele edecek.


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