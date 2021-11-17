Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen takımlar belli oldu
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen takımlar belli olmaya devam ediyor.
A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası’na katılmak için oynayacağı play-off yarı final turundaki muhtemel rakipleri netleşti. Kura çekimine seribaşı olarak katılamayacak olan Türkiye, seribaşı olan Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler’den biriyle eşleşecek.
2022 Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen ülkeler şöyle;
Katar, Almanya, Danimarka, Brezilya, Fransa, Belçika, Hırvatistan, İspanya, İngiltere, İsviçre, Hollanda, İran.