FIFA 2022 Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. 32 takımın mücadele edeceği turnuvada Avrupa'dan 13 takım yer alacak. Avrupa Elemeleri'nde grup maçlarında sona yaklaşıldı. Bazı takımlar ise play-off sonrasında Katar bileti alacak. Bu sebeple play-off maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

Dünya Kupası Play-Off ne zaman?

10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.

Play-off kuraları 26 Kasım Cuma akşamı çekilecek. Play-off maçları ise 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak takımlar:

İskoçya

İsveç

Kuzey Makedonya

Portekiz

Rusya

İtalya

Polonya