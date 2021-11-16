Dünya Kupası Play-Off ne zaman?
Dünya Kupası play-off maçları ne zaman? 2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Avrupa Elemeleri'nde sona yaklaşılırken bazı takımların turnuvaya katılıp katılmayacağı play-offlar sonucu belli olacak. Peki, Dünya Kupası play-off maçları ne zaman?
FIFA 2022 Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. 32 takımın mücadele edeceği turnuvada Avrupa'dan 13 takım yer alacak. Avrupa Elemeleri'nde grup maçlarında sona yaklaşıldı. Bazı takımlar ise play-off sonrasında Katar bileti alacak. Bu sebeple play-off maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor.
Dünya Kupası Play-Off ne zaman?
10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.
Play-off kuraları 26 Kasım Cuma akşamı çekilecek. Play-off maçları ise 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.
2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak takımlar:
İskoçya
İsveç
Kuzey Makedonya
Portekiz
Rusya
İtalya
Polonya