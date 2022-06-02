  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dünya Kupası play-off finali ne zaman? Galler Ukrayna maçı ne zaman oynanacak?
Spor

Dünya Kupası play-off finali ne zaman? Galler Ukrayna maçı ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Galler ile Ukrayna karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Galler Ukrayna maçı hangi gün? Galler Ukrayna maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-06-02 19:15:00 -
Dünya Kupası play-off finali ne zaman? Galler Ukrayna maçı ne zaman oynanacak?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı finalinde Ukrayna deplasmanda Ukrayna'yı 3-1 mağlup etti. Ukrayna play-off finalinde Galler ile eşleşti. Peki, Ukrayna Galler maçı ne zaman saat kaçta?

Dünya Kupası play-off finali ne zaman? Galler Ukrayna maçı ne zaman oynanacak?

Galler ile Ukrayna play-off finalinde karşı karşıya gelecek. 5 Haziran Pazar günü oynanacak maç TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Maçın galibi ise adını 2022 Dünya Kupası'na yazdıracak. Kazanan Dünya Kupası B Grubu'nda İngiltere, İran ve ABD'ye rakip olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay