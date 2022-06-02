Dünya Kupası play-off finali ne zaman? Galler Ukrayna maçı ne zaman oynanacak?
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Galler ile Ukrayna karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Galler Ukrayna maçı hangi gün? Galler Ukrayna maçı ne zaman?
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı finalinde Ukrayna deplasmanda Ukrayna'yı 3-1 mağlup etti. Ukrayna play-off finalinde Galler ile eşleşti. Peki, Ukrayna Galler maçı ne zaman saat kaçta?
Dünya Kupası play-off finali ne zaman? Galler Ukrayna maçı ne zaman oynanacak?
Galler ile Ukrayna play-off finalinde karşı karşıya gelecek. 5 Haziran Pazar günü oynanacak maç TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Maçın galibi ise adını 2022 Dünya Kupası'na yazdıracak. Kazanan Dünya Kupası B Grubu'nda İngiltere, İran ve ABD'ye rakip olacak.