Dünya Kupası Elemeleri sonuçları | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 9.hafta sonuçları
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç sonuçları | Katar’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 Dünya Kupası organizasyonu için geri sayım başladı. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 9. Ve 10.hafta maçlarıyla noktalanacak. Futbolseverler bu sebeple 13 Kasım Cumartesi gecesi oynanan maçların sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, bu gece oynanan Dünya Kupası eleme maç sonuçları neler?
2022 Dünya Kupası’na katılacak olan ülkelerin belli olacağı eleme turlarında heyecan sürüyor. Futbolseverler Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde alınan sonuçları araştırmaya başladı. İşte, bu akşam oynanan maçlar ve alınan sonuçlar
Dünya Kupası Elemeleri sonuçları | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 9.hafta sonuçları
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
D Grubu
Bosna-Hersek-Finlandiya: 1-3
Fransa-Kazakistan:
E Grubu
Norveç-Letonya
Türkiye-Cebelitarık
Karadağ-Hollanda
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri
Uruguay-Arjantin: 0-1
Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2.Tur
B Grubu
Zambiya-Moritanya: 4-0
Ekvator Ginesi-Tunus: 1-0
C Grubu
Liberia-Nijerya:0-2
Yeşil Burun-Orta Afrika:2-1
D Grubu
Malavi-Kamerun: 0-4
Fildişi Sahili-Mozambik: