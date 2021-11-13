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Spor Dünya Kupası Elemeleri sonuçları | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 9.hafta sonuçları
Spor

Dünya Kupası Elemeleri sonuçları | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 9.hafta sonuçları

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç sonuçları | Katar’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 Dünya Kupası organizasyonu için geri sayım başladı. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 9. Ve 10.hafta maçlarıyla noktalanacak. Futbolseverler bu sebeple 13 Kasım Cumartesi gecesi oynanan maçların sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, bu gece oynanan Dünya Kupası eleme maç sonuçları neler?

Yeniakit Publisher
2021-11-13 21:39:00 -
Dünya Kupası Elemeleri sonuçları | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 9.hafta sonuçları

2022 Dünya Kupası’na katılacak olan ülkelerin belli olacağı eleme turlarında heyecan sürüyor. Futbolseverler Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde alınan sonuçları araştırmaya başladı. İşte, bu akşam oynanan maçlar ve alınan sonuçlar

Dünya Kupası Elemeleri sonuçları | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 9.hafta sonuçları

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

D Grubu

Bosna-Hersek-Finlandiya:           1-3

Fransa-Kazakistan:

E Grubu

Norveç-Letonya

Türkiye-Cebelitarık

Karadağ-Hollanda

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Uruguay-Arjantin:           0-1

Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2.Tur

B Grubu

Zambiya-Moritanya:      4-0

Ekvator Ginesi-Tunus:   1-0

C Grubu

Liberia-Nijerya:0-2

Yeşil Burun-Orta Afrika:2-1

D Grubu

Malavi-Kamerun:            0-4

Fildişi Sahili-Mozambik:

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