Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 10.hafta sonuçları | Gecenin sonuçları
Bu gece oynanan maçların sonuçları | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları sona erdi. Futbolseverler bu gece oynanan maçları ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, bugün oynanan maçlarda ne oldu sonuç?
2022 yılında Dünya Kupası’na Katar ev sahipliği yapacak. Turnuva için geri sayım başlarken elemelerde grup maçları sona erdi. Peki, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları ne oldu?
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 10.hafta sonuçları | Gecenin sonuçları
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
D Grubu
Finlandiya-Fransa
Bosna-Hersek-Ukrayna
E Grubu
Galler-Belçika
Çekya-Estonya
G Grubu
Karadağ-Türkiye
Cebelitarık-Letonya
Hollanda-Norveç