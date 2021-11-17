  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 10.hafta sonuçları | Gecenin sonuçları
Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 10.hafta sonuçları | Gecenin sonuçları

Bu gece oynanan maçların sonuçları | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları sona erdi. Futbolseverler bu gece oynanan maçları ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, bugün oynanan maçlarda ne oldu sonuç?

Yeniakit Publisher
2021-11-17 00:23:00 -
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 10.hafta sonuçları | Gecenin sonuçları

2022 yılında Dünya Kupası’na Katar ev sahipliği yapacak. Turnuva için geri sayım başlarken elemelerde grup maçları sona erdi. Peki, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları ne oldu?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 10.hafta sonuçları | Gecenin sonuçları

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

D Grubu

Finlandiya-Fransa

Bosna-Hersek-Ukrayna

E Grubu

Galler-Belçika

Çekya-Estonya

G Grubu

Karadağ-Türkiye

Cebelitarık-Letonya

Hollanda-Norveç

Türkiye puan durumu | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu puan
Türkiye puan durumu | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu puan

Spor

Türkiye puan durumu | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu puan

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaş an meselesi! Ermenistan o ülkeyi acil olarak bölgeye çağırdı
Dünya

Savaş an meselesi! Ermenistan o ülkeyi acil olarak bölgeye çağırdı

Dağlık Karabağ'da Ermenistan provokasyonları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Erivan yönetimi Azerbaycan Ordusu'nun cevap vermesi üze..
'Dur' ihtarına uymayan şüpheliyi vuran uzman çavuş tutuklandı
Yerel

'Dur' ihtarına uymayan şüpheliyi vuran uzman çavuş tutuklandı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak elinde bir cisimle ormana kaçan ve ekiplerce vurulan kişinin yaşamını ..
Bakan Hulusi Akar duyurdu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa...
Gündem

Bakan Hulusi Akar duyurdu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa...

"S-400" ve "F-35" meseleleri hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay