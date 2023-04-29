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Dünya Dünya ittifak halinde! O ülke de anlaştı
Dünya

Dünya ittifak halinde! O ülke de anlaştı

Yeniakit Publisher
2023-04-29 07:04:00 -
Dünya ittifak halinde! O ülke de anlaştı

Japonya Danışman Meclisi (Sangiin), İngiltere ve Avustralya ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmalarını onayladı.

Japonya hükümeti, Çin'in Hint-Pasifik'te nüfuzunu artırması karşısında, aynı fikirdeki ülkelerle savunma işbirliğini derinleştiriyor.

Sangiin, merkezi hükümetin, Avustralya ve İngiltere ile ayrı ayrı imzaladığı Karşılıklı Erişim Anlaşmalarını (RAA) resmen kabul etti.

Söz konusu RAA'lar, savunma işbirliği çatısı altında personel, silah ve mühimmat ile erzak kullandırılmasına ilişkin yönetmelikleri kapsıyor.

Buna göre Japonya, Avustralya ve İngiltere askeri güçleri, ortak tatbikatlar ile afet yardım operasyonlarına daha hızlı konuşlandırılabilecek.

Öte yandan Avustralya ve İngiltere, Japonya'da ölüm cezasıyla sonuçlanabilecek suçlarla itham edilen askerlerinin transferini reddedebilecek.
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Dışişleri Bakanlığı, anlaşmaların güvenlik işbirliklerini geliştirme ve Hint-Pasifik bölgesinde istikrarını destekleme fırsatı sunacağını bildirdi.

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