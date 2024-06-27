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Spor Dünya futbolunda sonunda bu da oldu! Slovenya teknik direktöründen skandal itiraf
Spor

Dünya futbolunda sonunda bu da oldu! Slovenya teknik direktöründen skandal itiraf

Yeniakit Publisher
2024-06-27 16:03:00 - 2024-06-27 16:08:15
Dünya futbolunda sonunda bu da oldu! Slovenya teknik direktöründen skandal itiraf

Futbol dünyası Slovenya teknik direktörünün itirafıyla sarsıldı. Tecrübeli çalıştırıcı kendi takımına karşı bahis oynadığını itiraf etti.

Slovenya teknik direktörü Matjaz Kek son 16 turuna kalınca ilginç bir itirafta bulundu.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere ile 0-0 berabere kalarak büyük sürpriz yapan ve son 16'ya kalan Slovenya herkesi şaşırttı.

En çok da kendi teknik direktörleri Matjaz Kek'i.

Kek bu sonuçtan öyle umutsuz ki, karşılaşma öncesi kendi takımına karşı bahis oynamış.

Bunu itiraf eden de kendisi.

Maç sonu açıklamasında, "Gerçekten takımımdan böyle tarihi bir zafer beklemiyordum. Eleme aşamasına gelmemizi beklemiyordum. Bu konuda bahse girdim ve kaybettim. Bunu futbolcularıma da söylemiştim.Beni mahçup etmek için oynadılar ve başardılar. Önemli olan Slovenya'nın kazanması. Bu kadar küçük bir ülkede milli takımın bu kadar iyi oyunculara sahip olmasından insanların mutlu olabileceğini düşünüyorum. Sloven futbolu şu anda pek iyi durumda değil. O yüzden burada bu günlerin tadını çıkarıyoruz" dedi.

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