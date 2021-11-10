  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dorukhan için transfer itirafı! '4 teklif vardı...'
Spor

Dorukhan için transfer itirafı! '4 teklif vardı...'

Beşiktaş'tan ayrılarak Trabzonspor'a transfer olan Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut, Tivibu Spor'a açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 15:44:00 -
Dorukhan için transfer itirafı! '4 teklif vardı...'

Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut, oyuncusunun transferiyle ilgili açıklamalar yaptı.

İşte Ahmet Bulut'un açıklamaları:

"Dorukhan Toköz, Beşiktaş'tan para nedeniyle ayrılmadı. Avrupa hedefi vardı. Avrupa'da izleyen kulüpler de vardı. Daha sonra Trabzonspor, hedeflerini ve projesini anlattı. Trabzonspor'da çok mutlu. Fenerbahçe ile hiçbir zaman görüşme olmadı

"Avrupa'dan 4 resmi teklif vardı"

"Dorukhan için Avrupa'dan 4 tane resmi teklif vardı. Dorukhan, kabul etseydi İtalya veya İspanya'ya gidebilirdi. Zaten bütün planımız Avrupa üzerine kuruluydu. Aylarca görüştüm. Daha sonra Trabzonspor devreye girdi."

"Avrupa için %100 hazır olmadığını hissetti"

"Dorukhan, sonuçta Avrupa'ya gitseydi euro kazanacaktı. Trabzonspor'un teklifinde biraz fark vardı tabii. Dorukhan, Avrupa için %100 hazır olmadığını hissetti."

"Trabzonspor dışında 2 büyük istedi"

"Dorukhan'ı Türkiye'den Trabzonspor dışında isteyen 2 büyük kulüp daha vardı. Avrupa'ya gideceğiz deyip İstanbul'da kalmak olmazdı, o yüzden Trabzonspor'u tercih ettik."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Benzine dev indirim! Bakın kaç kuruş
Ekonomi

Benzine dev indirim! Bakın kaç kuruş

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılması kararı alındı. Motorin ve otogazın fiyatı..
odaTV, Diyanet'in 10 Kasım mesajını da beğenmedi
Medya

odaTV, Diyanet'in 10 Kasım mesajını da beğenmedi

Milli bayramlarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gözünün içine bakan ve "Atatürk'ü anacaklar mı anmayacaklar mı" diye erketeye yatan odaTV, 1..
Kritik gün bugün! Altında dananın kuyruğu kopuyor
Ekonomi

Kritik gün bugün! Altında dananın kuyruğu kopuyor

Altın fiyatları, son dört günü kazançla kapattıktan sonra yatırımcıların ABD enflasyon verisine odaklanmasıyla sakin bir seyir izliyor. Gözl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay