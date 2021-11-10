Dorukhan için transfer itirafı! '4 teklif vardı...'

Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut, oyuncusunun transferiyle ilgili açıklamalar yaptı.

İşte Ahmet Bulut'un açıklamaları:

"Dorukhan Toköz, Beşiktaş'tan para nedeniyle ayrılmadı. Avrupa hedefi vardı. Avrupa'da izleyen kulüpler de vardı. Daha sonra Trabzonspor, hedeflerini ve projesini anlattı. Trabzonspor'da çok mutlu. Fenerbahçe ile hiçbir zaman görüşme olmadı

"Avrupa'dan 4 resmi teklif vardı"

"Dorukhan için Avrupa'dan 4 tane resmi teklif vardı. Dorukhan, kabul etseydi İtalya veya İspanya'ya gidebilirdi. Zaten bütün planımız Avrupa üzerine kuruluydu. Aylarca görüştüm. Daha sonra Trabzonspor devreye girdi."

"Avrupa için %100 hazır olmadığını hissetti"

"Dorukhan, sonuçta Avrupa'ya gitseydi euro kazanacaktı. Trabzonspor'un teklifinde biraz fark vardı tabii. Dorukhan, Avrupa için %100 hazır olmadığını hissetti."

"Trabzonspor dışında 2 büyük istedi"

"Dorukhan'ı Türkiye'den Trabzonspor dışında isteyen 2 büyük kulüp daha vardı. Avrupa'ya gideceğiz deyip İstanbul'da kalmak olmazdı, o yüzden Trabzonspor'u tercih ettik."