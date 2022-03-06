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Dünya Donald Trump'ın Rusya şakası kahkahaya boğdu
Dünya

Donald Trump'ın Rusya şakası kahkahaya boğdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Rusya’yı "Çin bayraklı" savaş uçaklarıyla vurup "suçu Çin’e atmasını" önerdi. Trump'ın bu şakası Cumhuriyetçi senatörleri kahkahaya boğdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 14:05:00 -
Donald Trump'ın Rusya şakası kahkahaya boğdu

Amerikan basınındaki haberlere göre Donald Trump, Ulusal Cumhuriyetçiler Komitesi Bağışçıları toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’yı vurmayacaklarını söylemeyi bırakmaları gerektiğini belirtti.

Trump, NATO’yu “kağıttan kaplan” şeklinde nitelendirerek, “Hangi noktada, insanlığa karşı bu kitlesel suçlara katlanamayacağımız söylenecek? Bunun olmasına, devam etmesine izin veremeyiz” ifadesini kullandı.

ABD’nin, F-22 savaş uçaklarına "Çin bayrağı" asarak Rusya’yı bombalamasını, ardından da "suçu Çin’e atmasını" öneren Trump, “Artık birbirleriyle kavgaya başlarlar, biz de arkamıza yaslanarak oturup izleriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetçi senatörler, Trump’ın şakasını kahkahalarla alkışladı.

Trump, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sadece kendi döneminde başka bir ülkeyi işgal etmediğini savunmuştu.

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