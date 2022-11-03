Dolar kuru bugün ne kadar? Güncel, canlı döviz kuru fiyatları: 3 Kasım 2022 Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 3 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

3 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ ANLIK SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,62 (Alış) - 18,62 (Satış)

EURO: 18,18 (Alış) - 18,20 (Satış)

STERLİN: 20,83 (Alış) - 20,93 (Satış)

1 DOLAR = 18,62 TL

3 Kasım Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 969,02

Gram altın satış: 969,18

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.597,00

Çeyrek altın satış: 1.611,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.184,00

Yarım altın satış: 3.223,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.368,00

Tam altın satış: 6.423,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.514,00

Cumhuriyet altını satış: 6.613,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.535,00

Ata altın satış: 6.592,00

22 Ayar Altın 899.79

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İslam Memiş'ten dolar, altın, gümüş yorumları

İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı, öngörülerini açıkladı. Videosunda yorumlarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan İslam Memiş; gram altın, dolar, borsa, euro ve kritik verileri şöyle değerlendirdi DEVAMI İÇİN→ İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı! Yeni yol haritasını açıkladı! → TIKLAYINIZ