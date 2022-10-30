Altın ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş 2023'e girmeden uyardı: Ters köşe olmayın!

İslam Memiş, yıl sonuna yaklaştığmızı hatırlatırken ihmal etmeden yapılması gerekenleri tek tek anlattı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yıl sonuna gelirken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Açıklamaları ile Soru Youtube kanalında yayınlanan videosunda hem Soru takipçilerine hem de bu bilgilerden faydalanmak isteyen herkese kendi tahminleri ile yardımcı olmaya devam ediyor. İslam Memiş, 2023 yılına girilmeden önce ihmal edilmemesi gerekenleri açıkladı.

İşte İslam Memiş'in 'Aman' deyip uyardığı o konular:

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2022 yılında yapılandırılan vergi borçları ve harç ödemelerinin 2023 yılına aksatılmaması gerektiğini belirtti. İslam Memiş konuya ilişkin ”Şimdi iki aylık süreç içerisinde yavaş yavaş hepimizin sisteme girmesi gerekiyor ve özellikle bu e-Devlet sisteminde geriye dönük herhangi bir vergi borcumuz var mı yapılandırma için geç kaldık mı veya yapılandırma yapabiliyor muyuz bunu sorgulamamız lazım. Yine e-Devlet sistemi üzerinden veraset ilamı sorgusu yapmamız gerekiyor.” açıklamalarında bulunarak vatandaşların vergi borcu ya da veraset ilamları için 2023 yılına kadar beklememesi gerektiğini dile getirdi.

İslam Memiş aynı zamanda kontrol edilmesi gereken ve 2023 yılına bırakılmaması önemli olan bir başka konunun miras borçları olduğunu da belirtti. Bu kontrol işlemlerinin tamamının 2023 yılından önce belirlenmesi gerektiğini aktaran İslam Memiş, bu konuyla ilgili olarak "Burada da büyüklerimizden eşimizden dostumuzdan akrabalarımızdan bir miras kaldı mı ve bununla ilgili veraset işlemleri yapmamız gerekiyor mu diye bakmamız lazım.” şeklinde konuştu.

Bitmedi, 2023'e bırakırsanız zarar edeceğiniz bir durum daha var...

İslam Memiş aynı zamanda kontrol edilmesi gereken bir başka hususun da yurt dışına çıkışlarda kullanılan pasaportlara ilişkin harç ödemeleri olduğunu aktardı. İslam Memiş, "Yine 2023 yılı ile alakalı yurt dışına çıkacak olan arkadaşlarımızın pasaportların bitme süresi azaldıysa 2023 yılı girmeden pasaportunu yenilemesi gerek. Fiyatlar yeni yılda artacak. Pasaport yenileme ücreti, yeni yılda zamlı ücrete tabi olacağı için bunu şimdiden halletmemiz gerekiyor.” şeklinde açıklamada bulundu.

EHLİYET MESELESİ

İslam Memiş 2023 yılına bırakılmaması gereken ödemeler listesine ehliyet harç ödemelerini de ekledi. Tüm ödemelerde artış beklediğini belirten İslam Memiş bu durumu, "Ehliyet alacağız veya ehliyet sınavına girmiş evladımız vardır. Yine 2023 yılından önce bu harçların ödenmesi gerekiyor bunları da geciktirmememiz gerekiyor. Yine geçmişe dönük bağlı bulunduğumuz ilçe belediyede veya büyükşehir belediyesinin internet sayfasına gireceğiz ve geçmişimizle alakalı herhangi bir evrak borcumuz var mı mutlaka sorgulamamız gerekiyor bu sorgulamalar da karşımıza çıkacak. Ödemeleri 2023 yılına bırakmamak lazım çünkü 2023 Yılı itibari ile vergilerde ciddi bir artış bekliyorum.” şeklinde açıkladı.

ARAÇ ALACAKLAR AMAN DİKKAT!

Araç almak isteyen ve bu araç alımında kredi çekmeyi düşünenlerin de 2023 yılı gelmeden karar vermesi gerektiğini belirten İslam Memiş, bu konu ile ilgili görüşlerini "2023 yılı ile alakalı kasko, sigorta ücretlerinde bir düşüş ben beklemiyorum. Şahsen araç fiyatlarında da bir düşüş beklemiyorum. Belki döviz kuru gerilediği zaman kasko ücretleri de geriliyor, araba fiyatları da aynı sebepten gerileyebilir. Dolayısıyla ben beklemeyi tercih ediyorum diyen arkadaşlarımızın yine kasko ücretlerinde 2023 yılı itibari ile ciddi zamlarla karşılaşabileceğini şahsen tahmin ediyorum” cümleleri ile aktardı.

"2 AY İÇİNDE YAPTINIZ YAPTINIZ!"

Ödemeler konusunda 2023 yılında zamların görüleceğini belirten İslam Memiş, her türlü ödemenin son 2 aylık süreçte tamamlanması ve gerekli evrakların hazırlanması gerektiğini aktardı.

İslam Memiş, "Toparlayacak olursak arkadaşlar 2023 yılının 1 Ocak tarihi gelmeden iki aylık bir zamanımız var. Bu zaman içerisinde pasaportlarımız işte resmi evrak işlerimiz vergilerimiz gecikmiş zamlarımız gibi birçok işi halletmemiz gerekiyor. 2023 yılı 1 Ocak tarihi itibari ile zamlanacak olan veya bundan sonraki süreçlerde yeni zamlarla karşılaşacağımız bütün kalemlerin hazırlığını önceden yapmak lazım. Bu süreçten faydalanmak lazım. Bugünün işini yarına bırakmamak lazım. O yüzden kıymetli arkadaşlar 2023 yılı ile alakalı bu vergi harç ve cezalarla alakalı hazırlıklarımızı 2023 yılından en az iki ay önce yapmamız, tedbirimizi almamız gerekiyor ve kararlarımızı da net bir şekilde vermemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Altın fiyatı tahminleriyle bilinen finansal analist İslam Memiş TGRT Haber'de son durumu değerlendirdi. Altının rekora hazırlandığını belirten Memiş, Kasım ayını işaret etmişti. İşte o haberin detayları...

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ALTIN 2 HAFTADIR EN YÜKSEK SEVİYELERİ TEST ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından #altın fiyatları yükselişe geçti. Geçtiğimiz gün altın, bin lirayı test etti. Gram altın 27 Ekim gününe 995,37 ile başladı. Sarı metalin fiyatlanmasında dalgalanmalar devam ediyor.

İSLAM MEMİŞ: DOLAR BAZINDA GERİLEME MÜMKÜN

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş piyasaları değerlendirirken şöyle konuştu:

“Euro/dolar paritesinde 1-02 ve 1-03 bandına kadar bir toparlanma olacağını tahmin ediyorum. Bu toparlanma kısa vadede olabilir. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan Fed’in #faiz kararı zaten fiyatlandı. 75 baz puan bir faiz artırımı bekleniyor. Ama Fed Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Legarde’nin açıklamaları önemli olacaktır. ‘Yine enflasyonu bastıracağız ve her şey güllük gülistanlık olacak’ diye piyasalara gülücük dağıtmaya devam edecekler. İnanmıyoruz tabii ki böyle yeşil enflasyon yok dünyada ama değer bazında baktığınızda dolar bazında bir gerilemenin mümkün olabileceğini tahmin ediliyor."

MAKAS ARALIĞI DARALDI, KASIM'DA REKOR GELEBİLİR

Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatında ise dip seviyelerin test edildiğini belirterek “TL tarafına baktığımızda dolar 18,61 lira ekranlarda, ama Kapalı Çarşı piyasasında şöyle önemli bir gelişme var. Dolar, 18, 62 ve 18, 64 lira civarında hem makas aralığı daraldı, hem de ekran ile Kapalı Çarşı arasında hemen hemen denk hale geldi. Bunun nedeni ise talep olmayışından dolayı ekranla kapalı çarşı arasında makasta yavaş yavaş kapamış oldu. Altın piyasalarını da değerlendiren Memiş “Dip seviyeler test edildi; ons altında 1500 doları bekleyen de var, 2. 200 doları bekleyen de var. Altın fiyatları yeniden bin liranın üzerinde kasım ayında yeniden rekorları görebileceğiz ”dedi.