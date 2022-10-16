Son dakika altın fiyatları. Altın fiyatlarındaki yatay seyir yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından yakından gözlemleniyor. ABD'de enflasyon rakamlarının ardından altın fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. İslam Memiş'in TV100'deki köşesinde kaleme aldığı yazısında piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklamıştı. İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı! Yeni yol haritasını açıkladı! İşte tüm detaylar...

İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı, öngörülerini açıkladı. Videosunda yorumlarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan İslam Memiş; gram altın, dolar, borsa, euro ve kritik verileri şöyle değerlendirdi:

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve diğer yatırım araçlarına ilişkin önemli tahminlerde bulundu.

Rakamsal değerlere bakalım, sonra genel toparlama yapalım. Borsa 3553 puan, yüzde 1'lik primle günü tamamladı. Borsa tarafındaki pozitif görünüm devam ederken benim beklentim daha aşağıda.

Dolar TL kuru 18.56 ekranlarda, serbest piyasalarda 18.63-68 civarında. Bu taraftaki görünüm pozitif. ABD'de bu hafta piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamı açıklandı.

Yüzde 8.2 açıklandı, beklenti 8 idi, beklenti üzerinde geldi. Yani bu kadar faiz artırımına rağmen geçici değil kalıcı enflasyon varmış, rakamlar bunu gösteriyor. Agresif şekilde faiz artıran Fed 75 puanlık artırımları yaptı ama rakamlar ortada, düşüremiyorlar.

Kasımda 75 baz puan daha yapılacak. Fiyatlama gerçekleşti. Çünkü dolar endeksi veriden sonra 113.83'e kadar yükseldi. Sonra geri çekildi.

Çünkü, ABD'nin sorunu sadece enflasyon değil, kredilerle ilgili artış var, borsalarda balon var. Geçici enflasyon kalıcıya dönüştü, resesyon riski arttı. Ciddi anlamda canları yanacak.

Bu rakamsal değerler bize küresel piyasaların ne kadar çıkmaza girdiğini göstermiş oluyor. Gümüşün ons fiyatında ve kripto paralarda da sert düşüşler gördük veri açıklandıktan sonra. O kadar büyük bir baskılanma oldu ki, altının ons fiyatı sert şekilde geri çekildi.

Sonra 1666 dolar seviyesine geri geldi. Bu hamleler, tuzak fiyatlamaların da geçersiz olduğunu göstermiş oldu. Euro dolar paritesi 097.80 seviyesinde. Sert düşüşler vardı, hızlıca toparlandı burası da.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş de çok önemliydi. Yüzde 2.18'lik primle günü (13 Ekim) tamamladı. Yılın son çeyreği beklentimiz 120-130 dolar seviyeleri.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD'de beklentilerin üzerinde çıkan enflasyonun piyasaları nasıl etkileyeceğini yazmıştı. İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı, öngörülerini açıkladı.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN İÇİN 'BASKILANMA YOL HARİTASI' AÇIKLAMASI

Altının ons fiyatından bahsettim. Dolar endeksindeki sert düşüşler toparlanmaya neden oldu. Gram altın TL 995 seviyesinde görülüyor, hayır, 1008-1014 seviyesinde. Aşağıda 1005, yukarıda 1055 lira var, bu bant aralıklarını takip ediyoruz.

Gümüşün ons fiyatı 19.30 seviyesine toparladı, pozitif görünüm devam ediyor. Gram gümüş 11.50-11.60 aralığında. Gümüşün de ciddi anlamda ucuz olduğunu gördüğümüz için pozitif yönde beklentide devam ediyoruz.

Kripto para ve emtia yatırımcısı, baskılanma karşısında biraz beklemeyi ve izlemeyi tercih etmeli diyen Memiş, altın ve gümüş ne kadar baskılanırsa biz de sepetimize o kadar koymaya devam ediyoruz. Burada umutlar yitirilmiyor.

Faiz artırımlarının yanlış olduğu, resesyon riskinin, krizlerin yaklaştığını da resmi kurumlar artık kamuoyu ile paylaşmaya başladı. Türkiye'de pozitif ayrışma biraz daha devam ediyor.

gazetevatan'a göre: Dış politikada başarılı adımlar bizi sevindiriyor. Dış politikadaki hamlelerimiz isabetli olduğu için dünya Türkiye'yi takip ediyor. TCMB'ye baktığımızda, burada da elimiz biraz rahatladı. Euro, sterlin, altın ve gümüş kime ucuz? Dolar sahiplerine. Euro, sterlin, altın ve gümüşü bedava topluyorlar.

Türkiye'nin de bu konuda hamle yapmasını önemsiyorum. Rezervlerin altın olarak birikmesi 2023 yılında oldukça işlere yarayacak bir stok.

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ONS ALTIN NE KADAR?

Güne $0,00 ile başlayan Ons Altın, saat 23:59 itibarıyla %1,29 azalışla $1.644,93'dan işlem görüyor. Dün en düşük $1.640,21, en yüksek $1.671,83 seviyelerini gören Ons Altın, günü $1.644,93 seviyesinde kapattı.

Ons Altın, 28.09.2022 tarihinde $1.614,89 ile son bir ayın en düşük, 04.10.2022 tarihinde ise $1.729,53 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Güne 0,00 ile başlayan Tam Altın, saat 23:59 itibarıyla %1,25 azalışla 6.315,39'dan işlem görüyor. Dün en düşük 6.304,22, en yüksek 6.421,36 seviyelerini gören Tam Altın, günü 6.315,39 seviyesinde kapattı.

Tam Altın, 26.09.2022 tarihinde 6.193,05 ile son bir ayın en düşük, 04.10.2022 tarihinde ise 6.634,56 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Tam Altın 6.315,39 TL'ye karşılık gelmektedir.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Güne 0,00 ile başlayan Yarım Altın, saat 23:59 itibarıyla %1,25 azalışla 3.157,69'dan işlem görüyor. Dün en düşük 3.152,11, en yüksek 3.210,68 seviyelerini gören Yarım Altın, günü 3.157,69 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın, 26.09.2022 tarihinde 3.096,52 ile son bir ayın en düşük, 04.10.2022 tarihinde ise 3.317,28 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Yarım Altın 3.157,69 TL'ye karşılık gelmektedir.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Güne 0,00 ile başlayan Çeyrek Altın, saat 23:59 itibarıyla %1,25 azalışla 1.578,85'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.576,06, en yüksek 1.605,34 seviyelerini gören Çeyrek Altın, günü 1.578,85 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın, 26.09.2022 tarihinde 1.548,26 ile son bir ayın en düşük, 04.10.2022 tarihinde ise 1.658,64 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Çeyrek Altın 1.578,85 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güne 0,00 ile başlayan Gram Altın, saat 23:59 itibarıyla %1,25 azalışla 981,97'dan işlem görüyor. Dün en düşük 980,24, en yüksek 998,45 seviyelerini gören Gram Altın, günü 981,97 seviyesinde kapattı.

Gram Altın, 26.09.2022 tarihinde 962,95 ile son bir ayın en düşük, 04.10.2022 tarihinde ise 1.031,60 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 981,97 TL'ye karşılık gelmektedir.