Fed altın yorumları: Fed'in ardından altın fiyatları geriliyor mu? CANLI altın (Kuyumcu) fiyatları: Altın fiyatları yükselir mi? Gram altın fiyatları ne kadar?

Fed'in faiz kararına altından ilk tepki!

Fed'in 75 baz puan faiz artırımının yanında sıkılaştırmaya devam mesajlarıyla dolar güç kazanırken, altın fiyatları geriliyor. Gram altın dün Fed kararının ardından 995 TL'ye kadar çıksa da Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla yeniden gerileyerek 980 TL'ye kadar indi.

Fed'in faiz kararı altın piyasasında yönü tayin edecek.

Fed, politika faizini 75 baz puan artırdı ve bu faiz artışının yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için gerekli olduğuna açıkladı. Yüksek faiz döngüsünün sona erebileceğini söyleyen Powell, bunun için verileri görmek gerektiğini söyledi.

Gram altın dün kararın ardından 995 TL'ye kadar çıksa da Powell'ın açıklamalarıya 980 TL'ye kadar geriledi. Bugüne de yüzde 0,72 düşüşle 980 TL'den başladı.

Çeyrek altın 1.633 TL'de seyrediyor.

Cumhuriyet altını 6.513 TL'den güne başlıyor.

Yarım altın 3.269 TL'den başladı.

Fed faiz arttırdı: 2008 krizinden bu yana en yüksek seviye haberin detayları...

ABD Merkez Bankası (Fed), dünkü toplantısında politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonu düşürme kararlılığı vurgulanırken, faiz artışlarının hızının belirlenmesinde kümülatif sıkılaşma, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin de dikkate alınacağı aktarıldı.

Fed Başkanı Powell ise faiz kararının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirterek, faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğini ifade etti.

Nihai seviyenin beklenenden daha düşük olabileceği ve piyasalarda son günlerde dillendirilen "kısa süreli duraklama" beklentisinin ortadan kalkmasıyla New York borsası düşüşüe geçti.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 3 baz puanda dengelendi. Fed'in çalışmalarında bu durum ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini gösterirken, iki varlık arasındaki farkın genişlemesi resesyon riskini güçlendiriyor.

ARALIKTA 50 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENTİSİ

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralıkta 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 66 seviyesine çıkarken, bankanın yüzde 34 ihtimalle de 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Öte yandan, dün Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına geri döndüğünü açıklamasının ardından buğday fiyatları yüzde 6,3 gerilerken, yeni günde de buğday vadeli işlem kontratları Chicago Ticaret Borsası'nda önceki kapanışın yüzde 1 altında 8,38 dolardan işlem görüyor.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 2,50, Nasdaq endeksi yüzde 3,36 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,55 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa tarafında, dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildi.

BoE'nin bugünkü kararlarına ilişkin piyasa beklentileri 75 baz puanlık artışa işaret etse de, 100 baz puanlık faiz artırım ihtimali de masada bulunuyor.

Öte yandan, Almanya'da federal ve eyalet hükümetleri, yüksek enerji fiyatları ve enflasyon karşısında tüketicileri ve şirketleri rahatlatmak için enerji fiyatlarına üst sınır getirilmesinde anlaştı.

Dün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Almanya'da işsizlik yüzde 5,5'te sabit kalırken, Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 46,4'e gerileyerek, yavaşlamanın daha da derinleştiğine işaret etti.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

ASYA BORSALARINDA SATIŞ

Asya borsalarında, Fed’in faiz kararı sonrası satış ağırlıklı bir seyir izlense de, satış baskısının sınırlı kaldığı görülüyor.

Çin’in Mart 2023’te “sıfır Kovid-19” politikasını kaldırabileceğine yönelik haber akışı pay piyasalarındaki satış baskısını törpülüyor. Buna karşın ülkede açıklanan hizmet sektörü PMI ekimde 48,4'e gerileyerek sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,70 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalara işlem gerçekleştirilmedi. ntv

Fed faiz kararı ne olur yorumlar

Peki piyasalar faiz kararına nasıl bir tepki verdi? Uzman Ekonomist Belgin Maviş dolar ve altın piyasasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekonomist Belgin Maviş milliyet'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ben 50 baz puan düşünüyordum. ABD seçimlerinde Başkan Biden çok zorlanacak. Fed piyasa beklentileri dahilinde 75 baz puan faiz artırdı. Bu da ABD endekslerinin satıcılı kapatmasını beraberinde getirecek.

Fed Başkanı Powell ne dedi, piyasalar nasıl tepki verdi?

ABD Merkez Bankası Fed, dün faizi 4. kez 75 baz puan artırdı ve %3,75 - %4 aralığına çıkardı. Karar metninde sonraki faiz artışlarının hızında para politikasının kümülatif sıkılaşması, para politikasının ekonomik aktiviteyi ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeler ve ekonomik ve finansal gelişmelerin belirleyici olacağının belirtilmesi piyasalarda güvercin algı yarattı. Kararın ardından dolar endeksi ve tahvil faizleri gerilerken endeksler ve emtia ise yükseldi.

Mikrofon başına geçen Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları piyasaların metinde algıladığı ifade kadar güvercin olmadı. Powell, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve bu süreçte sıkı duruşa devam etmezlerse enflasyonun kemikleşebileceğini belirtti. Sadece faiz artış hızının biraz daha yavaşlayacağını, çünkü şimdiye kadarki toplam 375 baz puanlık faiz artışının gecikmeli yansımasını izlemek gerektiğini söyledi.

Powell’ın açıklamasındaki en önemli noktalar ise, faiz artışında daha çok yol olduğu, faizleri indirmek bir yana artışı durdurmak için dahi çok erken olduğunun altının çizilmesi ve son toplantıdan bu yana gelen verilerin, nihai faiz oranlarının önceden beklenenden daha yüksek olacağına işaret ettiğini söylemesi oldu. Bu ifadelerin ardından piyasalarda fiyatlamanın yönü değişti. Tahvil faizleri vedolar endeksi yükselirken borsa ve emtia kazançlarını geri verdi.

Faiz kararı öncesi Aralık beklentisinde 75 baz ve 50 baz beklentileri çok yakın oranlardaydı. Powell’ın konuşmasının ardından 50 baz puan beklentisi %60’ı geçti.

Yıl sonu Fed’in politika fonlama faiz oranını yüzde 4-4,50 bekleyenler için bu imkan oluştu. Burada yön belirleyici olan enflasyon olacaktır.

ONS altın Fed'in kararı sonrası 1.668 dolara kadar çıksa da Powell'ın açıklamalarıyla yeniden düşüşe geçerek 1.640 dolara kadar geriledi.