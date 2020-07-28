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Aktüel

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-07-28 10:22:55 -
Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak, beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu, açık ve zamanla parçalı bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ile Ardahan'da 12, Ağrı'da 15, Erzurum'da 16, Erzincan'da 21 ve Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ile Erzincan'da 36, Ağrı'da 33, Kars'ta 31 ve Erzurum ile Ardahan'da 30 derece olması öngörülüyor.

Erzurum ve Erzincan'da kuvvetli rüzgar beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzlukla karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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