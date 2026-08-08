Doğanın gizemli bekçisi Kayseri’de ortaya çıktı! Görenleri kendine hayran bıraktı

Kayseri’de doğanın en dikkat çekici gece canlılarından biri objektiflere yansıdı. Gece saatlerinde aktif olması nedeniyle nadiren yakından gözlemlenebilen alaca baykuş, bir ağacın dalında görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kaydedilen görüntüler, kurumun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntülerde alaca baykuşun dal üzerinde çevresini dikkatle izlediği anlar dikkat çekti.

Göz alıcı duruşu ve ötüşü kamerada

“Doğanın gizemli bekçisi” olarak nitelendirilen alaca baykuşun etkileyici bakışları ve kendine özgü ötüşü de kayda yansıdı.

Gündüz saatlerini çoğunlukla ağaçlarda dinlenerek geçiren alaca baykuşlar, havanın kararmasıyla birlikte hareketleniyor. Güçlü gece görüşleri ve sessiz uçuş yetenekleri sayesinde karanlıkta etkili şekilde avlanabiliyorlar.

Alaca baykuşun özellikleri

Baykuşgiller familyasına ait olan alaca baykuşun boyu yaklaşık 37-39 santimetre, kanat açıklığı ise 94-104 santimetreye ulaşabiliyor.

Başta ormanlık alanlar olmak üzere büyük parklar ve ağaçlık bölgelerde yaşamını sürdüren tür, çoğunlukla geceleri aktif oluyor. Gündüz saatlerinde ise ağaçların kovuklarında veya korunaklı dallarında dinleniyor.

Alaca baykuşu diğer birçok kuştan ayıran özelliklerin başında ise belirgin ötüşü geliyor. Özellikle sessiz gecelerde uzak mesafelerden dahi duyulabilen sesi, türün en karakteristik özelliklerinden biri olarak biliniyor.