İletişim Başkanı Duran: Mekke Ortak Savunma Anlaşması tarihi bir adımdır

Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın yankıları sürüyor. İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel barış ve istikrara katkı sunmaya devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin değişen ve karmaşıklaşan güvenlik ortamında dost ve kardeş ülkelerle geliştirdiği iş birliklerine dikkati çeken Duran, şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güçlü Türkiye, değişen ve karmaşıklaşan küresel güvenlik ortamında dost ve kardeş ülkelerle geliştirdiği stratejik iş birlikleriyle bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrara katkı sunmayı kararlılıkla sürdürmektedir. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması; ortak tarihimizin, köklü kardeşlik bağlarımızın ve güçlü dayanışma irademizin stratejik bir zeminde daha da tahkim edilmesi bakımından tarihi bir adımdır.

"ÜÇ KARDEŞ ÜLKE İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Herhangi bir ülkeyi hedef almayan Mekke Anlaşması; üç ülkenin ortak güvenliğini ve kolektif caydırıcılığını güçlendirirken savunma sanayii iş birliğini ve askerî birlikte çalışabilirliği ileri taşıyacak, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın ortaya koyduğu bu güçlü irade; zor zamanlarda omuz omuza duran kardeş milletlerin ortak değerlerine sahip çıkmasının ve geleceğin güvenlik mimarisini dayanışma içerisinde inşa etme kararlılığının somut bir tezahürüdür.

Mekke’de imzalanan bu tarihî anlaşmanın üç kardeş ülke için hayırlara vesile olmasını diliyor; Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan arasındaki köklü kardeşliğin ve stratejik iş birliğinin daha da güçlenmesini temenni ediyorum.