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Gündem DMM’den o iddiaya jet yalanlama: Mekke Anlaşması’nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği iddiası tamamen gerçek dışı
Gündem

DMM’den o iddiaya jet yalanlama: Mekke Anlaşması’nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği iddiası tamamen gerçek dışı

Yeniakit Publisher
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DMM’den o iddiaya jet yalanlama: Mekke Anlaşması’nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği iddiası tamamen gerçek dışı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu' iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medya platformlarında yer alan 'Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimidir. Anlaşma, Türkiye’nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte; aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir iş birliği mekanizması niteliği taşımaktadır."

"Türkiye’nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi, NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, saldırgan bir askeri blok değil; caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenlemedir.Anlaşma üçüncü bir ülkeyi ya da bloğu hedef almamakta; savunma sanayii iş birliğini, askeri eğitimleri, teknoloji paylaşımını ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.Kamuoyunun, asılsız iddialara ve manipülatif paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

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