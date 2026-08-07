Şamil Tayyar’ın, Çiçek’e ihraç talebine yorumu: İtirafname karşısında CHP doğrusunu yapmış
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Gazeteci ve televizyon yorumcusu Şamil Tayyar, CHP Genel Merkezi’nin yolsuzluktan tutuklanan ve rezil Whatsapp yazışmaları tepki çeken Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkini olumlu bulduğunu belirtti.
Konuya ilişkin X hesabından yorum yapan Şamil Tayyar, “Meğer, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek CHP’den ayrılmamış. Ve CHP, Çiçek’i ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk ederek ihracın yolunu açmış. Doğrusunu yapmış. İyi yapmış. Kamuoyuna yansıyan Whatsapp yazışmaları ‘özel hayat’ sayılabilecek mahrem konular değil. Zira, o yazışmalarda rüşveti, yolsuzluğu, hırsızlığı, velhasıl her suçu konuşuyorlar. Suça dair ne varsa, yazışmalarda ayrıntılı olarak geçiyor. Bir nevi itirafname” ifadelerine yer verdi.
Gündem
Şamil Tayyar’dan kritik “AHBAP” mesajı! “Haluk Levent’e koruma zırhı oluşturanlar da kendini sorgulamalıdır!”