Terörsüz Türkiye yasası Adalet Komisyonu’nda
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TBMM Adalet Komisyonu’na bugün sunulan ve toplumsal bütünleşmeyi hedefleyen yeni yasa teklifi, terörün sona erdirilmesi sürecinde tarihi bir eşik olarak değerlendiriliyor.
TBMM Adalet Komisyonu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.
İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında bir araya gelen komisyonda, gündeminde "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/3793)" yer alıyor. Komisyon üyeleri, teklifin maddeleri üzerinde detaylı incelemelerde bulunarak yasalaşma sürecinin komisyon aşamasını yürütecek.
Halkla İlişkiler Binası Komisyonlar Bloku'ndaki 3 numaralı toplantı salonunda yapılacak görüşmeler, bugün saat 15.30'da başladı. Komisyon Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, görüşmelerin belirtilen günde tamamlanmaması halinde, toplantının izleyen günlerde iş bitimine kadar devam edeceği kaydedildi.
"AF DÜZENLEMESİ DEĞİL" VURGUSU
Teklifin bir af düzenlemesi olmadığını vurgulayan Yüksel, şu değerlendirmelerde bulundu: "Teklifte öngörülen mekanizmaların işletilebilmesi, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasına bağlıdır. Edirne'den Hakkari'ye kadar yükselen ortak ses şudur: Evlatlarımız değil, silahlar toprağa gömülsün. TBMM olarak yazacağımız her madde, kuracağımız her cümle ve ortaya koyacağımız her düzenleme, işte bu ortak dileğin hukuk diliyle ifadesi olacaktır."
GENEL KURUL'DA GÖRÜŞÜLECEK
Düzenlemenin, komisyon aşamasının ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.
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