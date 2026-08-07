  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Baklava kutusu, çikolata kutusu derken şimdi de sarı zarf! ‘Şöyle koy da oradan görünmesin’ Devletin değil ihanetin safında yer almışlar! Çavuşlar ‘AHBAP’ı ihya etmiş Gözaltı listesindeydiler! Bülent Tezcan’ın damadı ve kızı İngiltere’de çıktı! Barış ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesinin yol haritası! Kazanan Türkiye olacak Yılmaz Özdil, Özgür Özel'i fena eleştirdi: 103 yıllık partiyi mahvedip böldüler! Kahrımızdan kanser olacağız Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde CHP’li gazeteci Yavuz YP önüne gidip Özel’e sordu! “Tuttuğunuz bu binanın kirasını kim ödedi?” İmamoğlu'na oy vermişti! Bakın şimdi ne diyor? Deniz Zeyrek adlı gazeteci uyuşturucu testine tepki gösterdi! "Saçından bir tutam alayım da bakayım..." sözleri tartışma çıkardı Prof. Lena Salaymeh: Türkiye, yeni sömürgeciliğin ilk örneklerinden biriydi
Siyaset Terörsüz Türkiye yasası Adalet Komisyonu’nda
Siyaset

Terörsüz Türkiye yasası Adalet Komisyonu’nda

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Terörsüz Türkiye yasası Adalet Komisyonu’nda

TBMM Adalet Komisyonu’na bugün sunulan ve toplumsal bütünleşmeyi hedefleyen yeni yasa teklifi, terörün sona erdirilmesi sürecinde tarihi bir eşik olarak değerlendiriliyor.

TBMM Adalet Komisyonu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında bir araya gelen komisyonda, gündeminde "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/3793)" yer alıyor. Komisyon üyeleri, teklifin maddeleri üzerinde detaylı incelemelerde bulunarak yasalaşma sürecinin komisyon aşamasını yürütecek.

Halkla İlişkiler Binası Komisyonlar Bloku'ndaki 3 numaralı toplantı salonunda yapılacak görüşmeler, bugün saat 15.30'da başladı. Komisyon Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, görüşmelerin belirtilen günde tamamlanmaması halinde, toplantının izleyen günlerde iş bitimine kadar devam edeceği kaydedildi.

"AF DÜZENLEMESİ DEĞİL" VURGUSU

Teklifin bir af düzenlemesi olmadığını vurgulayan Yüksel, şu değerlendirmelerde bulundu: "Teklifte öngörülen mekanizmaların işletilebilmesi, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasına bağlıdır. Edirne'den Hakkari'ye kadar yükselen ortak ses şudur: Evlatlarımız değil, silahlar toprağa gömülsün. TBMM olarak yazacağımız her madde, kuracağımız her cümle ve ortaya koyacağımız her düzenleme, işte bu ortak dileğin hukuk diliyle ifadesi olacaktır."

GENEL KURUL'DA GÖRÜŞÜLECEK

Düzenlemenin, komisyon aşamasının ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni detaylar! "Güvenli ve sessiz dönüş" modeli devreye giriyor
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni detaylar! "Güvenli ve sessiz dönüş" modeli devreye giriyor

Gündem

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni detaylar! "Güvenli ve sessiz dönüş" modeli devreye giriyor

Bakan Göktaş'la Van’da terörsüz Türkiye kardeşlik sofrası buluşması
Bakan Göktaş'la Van’da terörsüz Türkiye kardeşlik sofrası buluşması

Siyaset

Bakan Göktaş'la Van’da terörsüz Türkiye kardeşlik sofrası buluşması

Ahmet Hakan’dan süreç yasasına imza atmayan Özgür Özel’e: Erdoğan bu işten karlı çıkmasın diye terörün devam etmesini ister bunlar!
Ahmet Hakan’dan süreç yasasına imza atmayan Özgür Özel’e: Erdoğan bu işten karlı çıkmasın diye terörün devam etmesini ister bunlar!

Gündem

Ahmet Hakan’dan süreç yasasına imza atmayan Özgür Özel’e: Erdoğan bu işten karlı çıkmasın diye terörün devam etmesini ister bunlar!

Bakan Gürlek anket sonuçlarını paylaştı: Terörsüz Türkiye projesine vatandaştan büyük destek!
Bakan Gürlek anket sonuçlarını paylaştı: Terörsüz Türkiye projesine vatandaştan büyük destek!

Gündem

Bakan Gürlek anket sonuçlarını paylaştı: Terörsüz Türkiye projesine vatandaştan büyük destek!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23