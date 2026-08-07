Görüntülere montaj diyordu! ’Yürüyen para’’nın yalanı elinde patladı

Milletin değerlerinden kopuk, adı sürekli skandallarla anılan CHP zihniyeti bir kez daha suçüstü yakalandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Verin İçişleri Bakanlığını bile yönetir” diyerek övdüğü Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in, metresine gönderdiği WhatsApp mesajları ve ahlaksız yazışmalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Rezaletin patlak vermesinin ardından köşeye sıkışan CHP'li Çiçek, hemen “mağdur” edebiyatına sığınarak mesajların ve görsellerin “yapay zekâ” ürünü olduğunu, kendisine montajla kumpas kurulduğunu iddia etmişti. Ancak savcılığın derinleştirdiği soruşturma, CHP’li başkanın foyasını tamamen ortaya çıkardı.

LATANYA HOTEL'DEKİ ODALAR İNCELENDİ

Yürütülen titiz incelemeler kapsamında, İlkay Çiçek’in metresine gönderdiği ahlaksız fotoğraflardan birindeki otel odasındaki detaylar incelendi. Skandalın merkezinde yer alan Latanya Hotel’deki odalarda yapılan fiziki incelemelerde, Çiçek'in telefonundan gönderilen oda içi görüntülerindeki tüm detayların, mobilyaların ve dekorasyonun oteldeki odalarla birebir aynı olduğu belirlendi.

“Yapay zeka” diyerek ahlaksızlığı örtbas etmeye çalışan CHP'li başkanın yalanını, kendi çektiği fotoğraf ortaya çıkarmış oldu.

OTEL KAYITLARI "YALANI" TESCİLLEDİ

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. "Yapay zekâ" yalanına sığınan İlkay Çiçek’in, söz konusu otele defalarca giriş-çıkış kaydı olduğu ortaya çıktı. Resmi belgeler ve Latanya Hotel giriş-çıkış kayıtları, CHP'li belediye başkanının adı geçen otele defalarca gittiğini net şekilde ortaya koydu.

Topluma örnek olması gereken bir makamı işgal ederken ahlaki çöküntü içerisinde rezaletlere imza atan ve ardından milleti yapay zekâ yalanlarıyla kandırmaya çalışan CHP'li İlkay Çiçek'in, ortaya çıkan bu somut delillerden sonra ne cevap vereceği merak konusu oldu. Öte yandan CHP, Çiçek’in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Çiçek’i, “Verin İçişleri Bakanlığı’nı bile yönetir” diyerek savunuyordu.