Deprem ameliyathaneyi vurdu! Doktorlar hastaya siper oldu

Japonya'nın Kumamoto eyaletine bağlı Yatsushiro şehrinde bir hafta önce meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem, bölgede büyük paniğe neden olmuştu. Depremin ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise yaşanan dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Kumamoto Genel Hastanesi'nin ameliyathanesinde kaydedilen görüntülerde, deprem sırasında sağlık çalışanlarının sergilediği soğukkanlılık dikkat çekti.

Doktorlar hastanın üzerine kapandı

Deprem meydana geldiği sırada hastanede dört farklı ameliyatın devam ettiği öğrenildi. Karın bölgesi ameliyatının sürdüğü sırada kaydedilen görüntülerde, ameliyathanedeki tıbbi cihazların şiddetli şekilde sallandığı görüldü.

Sarsıntının başlamasıyla birlikte doktorlar refleks olarak ameliyat masasındaki hastanın üzerine kapanarak onu düşebilecek parçalardan ve olası tehlikelerden korumaya çalıştı. Sağlık ekibi, tüm risklere rağmen ameliyatı yarıda bırakmadı.

Hemşirelerden soğukkanlı müdahale

Ameliyathanedeki hemşireler ise panik yapmak yerine acil tahliye ihtimalini göz önünde bulundurarak kapıları açık tuttu ve kaçış güzergâhını güvenli hale getirmek için hızlı şekilde harekete geçti.

Deprem boyunca sağlık çalışanlarının koordineli hareket etmesi, olası bir faciayı önleyen en önemli etkenlerden biri oldu.

Dört ameliyat da başarıyla tamamlandı

Hastane yönetimi, yaşanan büyük paniğe rağmen deprem sırasında devam eden dört ameliyatın da başarıyla tamamlandığını açıkladı. Hastaların sağlık durumlarının kontrol altında olduğu bildirildi.

Deprem sonrası hizmetlere ara verildi

Şiddetli deprem nedeniyle hastanede su kesintisi yaşanırken, bazı tıbbi cihazların da kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Bu nedenle poliklinik hizmetleri geçici olarak durduruldu.

Ancak acil durumlar için ayrılan kuyu suyunun temiz olduğunun tespit edilmesi üzerine hastane, gerekli kontrollerin ardından ayın 5'inde normal hizmet vermeye yeniden başladı.

Başhekim: "Hastanenin misyonunu yerine getirmek istiyoruz"

Kumamoto Genel Hastanesi Başhekimi Shinya Shimada, yaşanan tüm zorluklara rağmen sağlık hizmetlerini sürdürmeye kararlı olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bazı asansörlerimiz hâlâ çalışmıyor ve hastalarımıza yeterli hastane yemeği sunamamak gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak poliklinik hizmetlerine yeniden başlamamızın bölge halkına güven vereceğini düşünüyoruz. Hastanenin misyonunu yerine getirmek istiyoruz."

Başhekim Shimada, depremden etkilenen altyapının onarılması için çalışmaların sürdüğünü ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için tüm ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini ifade etti.