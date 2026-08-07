9 günde vatandaştan 300 milyon kaldıran Yeni Parti'den mesaj var: Teşekkürler ama yetmez!
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Yeni Parti'nin Özgür Özel'in çağrısıyla başlattığı bağış kampanyasına 9 günde 138 bin 123 kişinin katıldığı ve toplam 300 milyon 549 bin 594 lira toplandığı açıklandı. Para gönderenlere teşekkür edilen açıklama daha çok para istendi.
İBAN atarak vatandaştan para isteyen Özgür Özel’in bağış kampanyasında son tablo açıklandı; toplam bağış tutarı 300 milyona ulaştı. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından partisinin dayanışma kampanyasına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Ceylan kampanyaya 9 günde 138 bin 123 kişinin katıldığını ve toplam bağış miktarının 300 milyon 549 bin 594 liraya ulaştığını açıkladı.
DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ
Ceylan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 9 günde 138.123 vatandaşımız tarafından 300.549.594 TL bağışta bulunulmuştur. İktidar yürüyüşümüzde omuz omuza yürüyen tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her bağış, her destek mesajı ve her gönüllü katkısı; yalnız bir siyasi hareketi değil, daha güçlü, daha adil ve daha umutlu Türkiye hayalini büyütüyor. Desteklerinizi bekliyoruz.
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