9 günde vatandaştan 300 milyon kaldıran Yeni Parti'den mesaj var: Teşekkürler ama yetmez!

İBAN atarak vatandaştan para isteyen Özgür Özel’in bağış kampanyasında son tablo açıklandı; toplam bağış tutarı 300 milyona ulaştı. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından partisinin dayanışma kampanyasına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Ceylan kampanyaya 9 günde 138 bin 123 kişinin katıldığını ve toplam bağış miktarının 300 milyon 549 bin 594 liraya ulaştığını açıkladı.

DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ

Ceylan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 9 günde 138.123 vatandaşımız tarafından 300.549.594 TL bağışta bulunulmuştur. İktidar yürüyüşümüzde omuz omuza yürüyen tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her bağış, her destek mesajı ve her gönüllü katkısı; yalnız bir siyasi hareketi değil, daha güçlü, daha adil ve daha umutlu Türkiye hayalini büyütüyor. Desteklerinizi bekliyoruz.