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Ekonomi New York borsası günü böyle kapadı
Ekonomi

New York borsası günü böyle kapadı

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New York borsası günü böyle kapadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı. Yatırımcıların, ABD'de zayıf gelen istihdam verilerini Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler açısından değerlendirmesi, piyasalardaki yukarı yönlü seyirde etkili oldu.

New York borsası, ABD'de istihdamın temmuzda beklenmedik şekilde gerilediğini gösteren verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırma ihtimaline ilişkin beklentilerin zayıflamasıyla haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,28 artışla 54.036,93 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,62 yükselişle 7.757,64 puana çıkarak rekor tazelerken, Nasdaq endeksi yüzde 1,30 kazançla 26.690,62 puana ulaştı.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, devam eden bilanço sezonu ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların odağında yer alırken; pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Yatırımcıların, ABD'de zayıf gelen istihdam verilerini Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler açısından değerlendirmesi, piyasalardaki yukarı yönlü seyirde etkili oldu.

 

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı sektörlerde istihdam temmuzda 23 bin kişi azaldı. Piyasa beklentileri, tarım dışı istihdamın bu dönemde 85 bin kişi artması yönündeydi.

Tarım dışı istihdama ilişkin mayıs ve haziran verilerinde de aşağı yönlü revizyona gidildi. Böylece mayıs ve hazirana ilişkin toplam istihdam seviyesi, daha önce açıklanandan 103 bin kişi daha düşük gerçekleşti.

İşsizlik oranı ise aynı dönemde haziran ayındaki yüzde 4,2 seviyesinden yüzde 4,1'e geriledi.

Analistler, zayıf istihdam verisinin Fed'e eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutması için alan sağlayabileceğini belirtti.

İstihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz artırabileceği yönündeki beklentilerin zayıfladığı görüldü.

 

Bilanço sezonunda şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar da yatırımcılar tarafından takip edildi.

Yazılım şirketi Atlassian'ın finansal sonuçlarının beklentileri aşması ve gelecek döneme ilişkin iyimser bir görünüm sunmasının ardından hisseleri yüzde 35,3 değer kazandı.

Yarı iletken şirketi Microchip Technology'nin hisseleri de şirketin gelecek çeyreğe ilişkin gelir beklentisinin piyasa tahminlerinin üzerinde olmasıyla yüzde 13,9 yükseldi.

Teknoloji şirketi Cloudflare'in finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından hisseleri yüzde 5,6 değer kazanırken, Airbnb'nin ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasıyla hisseleri yüzde 17,4 yükseldi.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya ilişkin haber akışı yakından izlendi.

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