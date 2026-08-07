Yolcu otobüsü faciası: 11 kişi öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Nijerya'da devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaşamını yitirdi. Korkunç kazada 8 kişinin yaralandığını bildirdi.
Nijerya'nın Bauchi eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Bauchi Müdürü Suleiman Adamu, yaptığı açıklamada, yolcu taşıyan otobüsün Bauchi eyaletinin Bauchi-Maiduguri kara yolunda devrilmesinin ardından yangın çıktığını belirtti.
Adamu, yangında 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Adamu, kazaya aşırı hızın yol açtığına işaret ederek, sürücülere "daha dikkatli olmaları" uyarısında bulundu.