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Dünya Yolcu otobüsü faciası: 11 kişi öldü
Dünya

Yolcu otobüsü faciası: 11 kişi öldü

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Yolcu otobüsü faciası: 11 kişi öldü

Nijerya'da devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaşamını yitirdi. Korkunç kazada 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Bauchi Müdürü Suleiman Adamu, yaptığı açıklamada, yolcu taşıyan otobüsün Bauchi eyaletinin Bauchi-Maiduguri kara yolunda devrilmesinin ardından yangın çıktığını belirtti.

 

Adamu, yangında 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Adamu, kazaya aşırı hızın yol açtığına işaret ederek, sürücülere "daha dikkatli olmaları" uyarısında bulundu.

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