Rüşvet görüntülerini çeken isimden olay açıklamalar

Emre Can Özkar, “Telefonumda bulunan video incelendiğinde, olayın mağduru olduğum ortaya çıkacaktır. Yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. 22 Mayıs 2026 tarihinde söz konusu videoyu çektim. Amacım haksız durumu ortaya çıkarmaktı. Özkar İnternet Kafenin ruhsatı dedemin üzerineydi. Dedem yaşlandığı için ruhsatı ağabeyim olan Ali Rıza Özkar’ın üstüne almak için girişimde bulundum. Belediyeye gittiğimde evrak listesi verdiler.

Söz konusu evrakları hazırlayıp belediyeye tekrardan gittim ve evrakları verdim. Evraklarım eksiksizdi. Evraklarımı teslim alan ruhsat müdürü Figan Çetin bana birkaç gün sonra gelmemi söyledi. Ben de kendisine evrakların eksiksiz olduğunu söyledim. Aradan iki gün geçtikten sonra tekrardan İzmit Belediyesine gittim. Figan Çetin bana belediyeye para vermem gerektiğini, yoksa ruhsatımı alamayacağımı söyledi.

Ben de bu paranın ne için alınacağını sordum. Kendisi, ‘Belediye için istiyoruz, karşılığında makbuz vermiyoruz. İnternet kafe olduğu için indirim yapıldı, 30 bin lira vermen gerekiyor’ dedi. Ayrıca Sibel isimli kişiye gidersem rakamların daha yüksek olacağını söyledi " Bu olaydan iki gün geçtikten sonra 30 bin lirayı hazırlayarak İzmit Belediyesine gittim" dedi.

KAFE ÜZERİNDEN TEHDİT İDDİASI

Özkar ifadesinin devamında, "Zor durumda olduğum için işimin görülmeyeceği korkusuyla parayı zarfın içinde dolaba bıraktım. Para net şekilde gözüküyordu. Belediye başkanından korktuğum için bu videoyu çektim ve kendimi güvence altına almak istedim. İzmit Belediyesi operasyonu olmadan önce bu olay kendi aralarında duyulduğu için Fatma Kaplan Hürriyet beş kereden fazla benimle iletişime geçmek istedi. Bazı cevapsız aramalarını da açmadım.

Açtığım bazı telefon görüşmelerinde Hürriyet panik halinde benimle konuşuyordu. Kamera görüntülerini emniyetten aldığını, videoları kimseye göstermeden kendisine getirmem gerektiğini söyledi. Ben bu telefon görüşmemizin bir kısmını kendimi korumak için telefonuma kaydettim. Her defasında farklı bir bahane bularak kendisiyle görüşmeyi reddettim.

Ancak beni kafemin ruhsatını askıya almakla tehdit etti. Hatta telefonda bana, ‘Merkez fakültenin karşısındaki 4 dükkanın ruhsatını askıya alacağım, seninkiyle başlayacağım’ tarzında konuştu. Ben yine kendisine videoyu götürmedim. Daha sonradan kendisini müfettiş olarak tanıtan Şaban internet kafeme geldi. Ben de tekrardan videoyu vermedim. Ben bu olaydan mağdur oldum. Kişilerden şikayetçiyim” dedi.