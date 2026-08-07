Rezalet! Zil zurna direksiyona geçti, 2 otomobile çarptı, polise küfür etti! ‘Kelepçeleyemezsiniz’ dedi, kelepçelenerek götürüldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Minibüs sürücüsü olduğunu belirterek ehliyet ve alkol kontrolünden geçirilen Yusuf K.'nin (42) diğer sürücüler tarafından sürücü olmadığı, araçta yolcu olduğunu beyan edildi. Bunun üzerine Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameralarından kaza anını inceleyen polis ekipleri beyanı doğrulayarak asıl sürücünün yalan beyanda bulunan Yusuf K.'nın kardeşi Yunus K. olduğunu tespit etti.