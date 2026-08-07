Rezalet! Zil zurna direksiyona geçti, 2 otomobile çarptı, polise küfür etti! ‘Kelepçeleyemezsiniz’ dedi, kelepçelenerek götürüldü
Aksaray'da zil zurna sarhoş olduktan sonra ‘bana bir şey olmaz’ diyerek minibüse binip trafiğe çıkan ve 2 otomobile çarpıp kazaya neden olan alkollü sürücü, sürücü olmadığı yönünde polis memurlarına yalan beyan verip KGYS kameralarından gerçek ortaya çıkınca ortalığı birbirine kattı. Gözaltına alınmak istemeyen alkollü sürücü güçlük çıkarması nedeniyle kendisine kelepçe takmak isteyen polis memurlarına direnip, "Bana kelepçeyi vuramazlar, imkansız" diyerek memurlara küfür ve tehditler yağdırdı. Alkollü zorba kelepçelenerek götürüldü.