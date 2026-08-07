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Rezalet! Zil zurna direksiyona geçti, 2 otomobile çarptı, polise küfür etti! ‘Kelepçeleyemezsiniz’ dedi, kelepçelenerek götürüldü

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Rezalet! Zil zurna direksiyona geçti, 2 otomobile çarptı, polise küfür etti! ‘Kelepçeleyemezsiniz’ dedi, kelepçelenerek götürüldü

Aksaray'da zil zurna sarhoş olduktan sonra ‘bana bir şey olmaz’ diyerek minibüse binip trafiğe çıkan ve 2 otomobile çarpıp kazaya neden olan alkollü sürücü, sürücü olmadığı yönünde polis memurlarına yalan beyan verip KGYS kameralarından gerçek ortaya çıkınca ortalığı birbirine kattı. Gözaltına alınmak istemeyen alkollü sürücü güçlük çıkarması nedeniyle kendisine kelepçe takmak isteyen polis memurlarına direnip, "Bana kelepçeyi vuramazlar, imkansız" diyerek memurlara küfür ve tehditler yağdırdı. Alkollü zorba kelepçelenerek götürüldü.

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#1
Foto - Rezalet! Zil zurna direksiyona geçti, 2 otomobile çarptı, polise küfür etti! ‘Kelepçeleyemezsiniz’ dedi, kelepçelenerek götürüldü

Kaza, Atatürk Bulvarı Kurtuluş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan direksiyon başına geçen Yunus K.'nin (29), kullandığı 50 UB 322 plakalı minibüs, kavşağa geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cengiz Y. (44) idaresindeki 68 ABS 646 plakalı otomobil ve Orhan Y. (33) yönetimindeki 68 AEE 951 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Rezalet! Zil zurna direksiyona geçti, 2 otomobile çarptı, polise küfür etti! ‘Kelepçeleyemezsiniz’ dedi, kelepçelenerek götürüldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Minibüs sürücüsü olduğunu belirterek ehliyet ve alkol kontrolünden geçirilen Yusuf K.'nin (42) diğer sürücüler tarafından sürücü olmadığı, araçta yolcu olduğunu beyan edildi. Bunun üzerine Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameralarından kaza anını inceleyen polis ekipleri beyanı doğrulayarak asıl sürücünün yalan beyanda bulunan Yusuf K.'nın kardeşi Yunus K. olduğunu tespit etti.

#3
Foto - Rezalet! Zil zurna direksiyona geçti, 2 otomobile çarptı, polise küfür etti! ‘Kelepçeleyemezsiniz’ dedi, kelepçelenerek götürüldü

Bunun üzerine alkollü sürücünün yanına giderek işlem için çağıran polis memurları sürücünün direnmesiyle karşı karşıya kaldı. Her şeye rağmen sürücü olmadığını belirterek direnen alkollü sürücü zorluk çıkarınca polis memurları kelepçe takarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.

#4
Foto - Rezalet! Zil zurna direksiyona geçti, 2 otomobile çarptı, polise küfür etti! ‘Kelepçeleyemezsiniz’ dedi, kelepçelenerek götürüldü

Bu sırada sürücü polislere direnerek, "Bana kelepçeyi vuramazlar, imkansız" diye bağırdı. Ardından memurlara küfür ve tehditler yağdıran sürücü güçlükle kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan sürücü polis otosuna bindirildi. Bu sırada olay yerine gelen alkollü sürücünün annesi polis memurlarından ricada bulunarak araç kafesindeki oğluna su verdi.

#5
Foto - Rezalet! Zil zurna direksiyona geçti, 2 otomobile çarptı, polise küfür etti! ‘Kelepçeleyemezsiniz’ dedi, kelepçelenerek götürüldü

Öte yandan sürücü olduğunu belirterek yalan beyanda bulunan Yusuf K. da gözaltına alınarak önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastanede yapılan alkol muayenesinde sürücünün 2.19 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi. Minibüs ise çekici marifeti ile otoparka çektirildi.

#6
Foto - Rezalet! Zil zurna direksiyona geçti, 2 otomobile çarptı, polise küfür etti! ‘Kelepçeleyemezsiniz’ dedi, kelepçelenerek götürüldü

2 kardeşin de haklarında yalan beyan vermek ve alkollü araç kullanmaktan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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Yorumlar

ziyaretçi

Sorun yok mahkeme serbest bırakır belki şu an çoktan evindedir demleniyordur.

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