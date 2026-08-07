Google maps çağ atlıyor: Yapay zekâ ile yemek ve otel dönemi

Google, Maps için yapay zekâ odaklı yeni özelliklerini duyurdu. Şirket, Google Maps'i yalnızca adres bulmak ve yol tarifi almak için kullanılan bir uygulamanın ötesine taşımayı planlıyor. Yeni özelliklerle kullanıcılar yemek siparişi verebilecek, otel arayıp rezervasyon yapabilecek ve etkinlik bileti bulabilecek.

Google ayrıca Ask Maps özelliğini Gmail ve Google Takvim ile bağlantılı çalışacak şekilde genişletiyor. Böylece sistem, kullanıcının e-postalarındaki ve takvimindeki bilgilerden yararlanarak daha kişisel yanıtlar verebilecek.

MAPS ÜZERİNDEN YEMEK SİPARİŞİ DÖNEMİ

Yeni sistemde kullanıcılar Ask Maps'e doğal bir şekilde ne aradıklarını yazabilecek. Örneğin evinin yakınında belirli bir yemek ve kahve arayan kullanıcı, bunu doğrudan sorabilecek. Maps daha sonra isteğe uygun yakındaki restoranları gösterecek.

Google bununla da yetinmeyecek. Kullanıcılar uygun restoranı bulduktan sonra yemek siparişini Maps üzerinden başlatabilecek. Yapay zekâ, istenen ürünleri sepete ekleme konusunda da yardımcı olacak.

Böylece Google Maps, restoran bulmanın yanında sipariş sürecinin de bir parçası haline gelecek.

OTEL ARARKEN FİYAT VE MÜSAİTLİK KONTROLÜ YAPACAK

Benzer bir sistem otel rezervasyonlarında da kullanılacak. Kullanıcılar tarih, konum ve diğer beklentilerini normal bir cümleyle yazarak otel arayabilecek.

Google Maps bu isteğe göre otelleri bulacak, fiyatları karşılaştıracak ve müsaitlik durumlarını kontrol edecek. Kullanıcı daha sonra seçtiği otelin rezervasyonunu tamamlamak için ilgili iş ortağının sitesine geçebilecek.

Google ayrıca etkinlik bileti bulma özelliğini de Maps'e eklemeyi planlıyor.

GMAİL VE TAKVİM'DEKİ BİLGİLER MAPS'E TAŞINIYOR

Daha dikkat çekici değişikliklerden biri Personal Intelligence desteği olacak. Ask Maps, kullanıcının izniyle Gmail ve Google Takvim'deki bilgilerden yararlanabilecek.

Sistem bu sayede yaklaşan uçuşları, restoran rezervasyonlarını, otel bilgilerini ve seyahat planlarını dikkate alarak yanıt verebilecek. Örneğin yaklaşan bir seyahat için öneri isteyen kullanıcıya, uçuş ve rezervasyon bilgileriyle uyumlu seçenekler sunabilecek.

Ask Maps ayrıca önceki konuşmalardaki bazı ayrıntıları hatırlayacak. Kullanıcı daha önce planladığı bir seyahat hakkında yeniden soru sorduğunda konuşmaya kaldığı yerden devam edebilecek.

TOPLU TAŞIMADAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ ANLIK GÖSTERECEK

Google, Ask Maps'e Live Transit adlı yeni bir araç da ekliyor. Bu özellik toplu taşıma gecikmelerini, seferlerdeki aksaklıkları ve yolculuğu etkileyebilecek değişiklikleri gerçek zamanlı olarak gösterecek.

Personal Intelligence ve Live Transit, Ask Maps'in kullanıma açık olduğu pazarlarda sunulacak.

Google'ın son adımları, Maps'in gelecekte nasıl bir uygulamaya dönüşeceğini de gösteriyor. Şirket, harita uygulamasını yalnızca bir noktadan diğerine götüren navigasyon aracı olarak bırakmak istemiyor. Maps; restoran bulan, sipariş hazırlayan, otel seçeneklerini karşılaştıran ve kişisel seyahat planlarını takip eden bir yapay zekâ yardımcısına dönüşüyor.