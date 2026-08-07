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Gündem Rusya açıklarındaki Türk gemisine İHA saldırısı
Gündem

Rusya açıklarındaki Türk gemisine İHA saldırısı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Rusya açıklarındaki Türk gemisine İHA saldırısı

Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarındaki Türk bayraklı "MV Güllük" kuru yük gemisine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

Rusya'nın Taman kentine doğru seyreden Türk bayraklı kuru yük gemisi MV Güllük, Novorossiysk Limanı yakınlarında İHA saldırısına uğradı. İHA'nın geminin yaşam mahalline isabet ettiği, can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Geminin hasar tespiti ve onarımı için İstanbul’a doğru yola çıktığı belirtildi.

2002 yılında inşa edilen MV Güllük gemisi, uluslararası taşımacılıkta kullanılıyordu.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın 3 Ağustos'ta Novorossiysk yakınlarında Nadezhda ve Yaşar gemilerine yönelik saldırılarının ardından Karadeniz'deki çatışmanın tırmanmasından duyduğu ciddi endişeyi dile getirmişti. Bakanlık, çatışmayı kontrol altına almak için önlem alınmaması halinde gıda güvenliği de dahil olmak üzere ciddi sonuçlar doğabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Herifler savaş icindeler. Türkiyeden Bakanlık, çatışmayı kontrol altına almak için ciddi sonuçlar doğabileceği konusunda uyarıda bulunmuş iyi hoş güzelde savaşanlar duymaz bile. Cünkü gemiler kendilerine gelmiyorsa icinde silah taşıyor diye vuruyorlar.
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