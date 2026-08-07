Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan tarihi imza! Cevdet Yılmaz anlaşmanın asıl amacını açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke'de imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nın amacının ortak güvenlik sağlamak olduğunu belirtti. Yılmaz, anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Mekke'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması hakkında bilgi verdi.

‘KİMSEYİ HEDEF ALMIYOR’

Yılmaz, bu anlaşmanın bölgenin güvenlik yapısına önemli katkılarda bulunacağını ifade ederek, "Anlaşma, herhangi bir ülkeyi hedef almayan bir yapıdadır" dedi.

Yılmaz, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bu anlaşma, Türkiye’nin barış odaklı dış politika vizyonunu ve çok boyutlu stratejik iş birliklerini daha da ileri taşımaktadır. Ortak güvenlik, caydırıcılık, savunma sanayii iş birliği ve bölgesel istikrar anlayışını güçlendirmektedir."

Yılmaz, anlaşmanın güvenlik alanında oluşan stratejik iş birliği ruhunun, ticaret, finans ve yatırım gibi ekonomik iş birliği alanlarına da ivme kazandırmasını beklediğini belirtti. Ayrıca, günümüzde küresel kurumların ve kuralların zayıfladığı bir ortamda, bölgesel işbirliklerinin öneminin arttığını ifade etti.

Yılmaz, bu işbirliklerinin gelecekte daha adil bir küresel düzene zemin hazırlayabileceğini dile getirerek, "Ortak tarih, kardeşlik ve dayanışma temelinde atılan bu önemli adımın, bölgemiz, İslam alemi ve küresel barış için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Anlaşmanın tüm taraflar için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.