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Spor Aziz Yıldırım 'Devlet yapmazsa ben gereğini yaparım' demişti! Sıcak gelişme yaşandı
Spor

Aziz Yıldırım 'Devlet yapmazsa ben gereğini yaparım' demişti! Sıcak gelişme yaşandı

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Aziz Yıldırım 'Devlet yapmazsa ben gereğini yaparım' demişti! Sıcak gelişme yaşandı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği ve "Devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yaparım" dediği şüpheli, tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 5 Ağustos'ta avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesinde, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda "2007 Hakan Safi" isimli, 20 üyeden oluşan bir sohbet grubu kurulduğunu, gruba üye hesap kullanıcılarının kendisi ve 18 yaşından küçük kızına yönelik sistematik bir şekilde "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma", "tehdit" ve "hakaret" içerikli paylaşımlarda bulunduğunu iddia etti.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu sosyal medya hesaplarının tespiti için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında şüpheli Cengiz Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

 

Sevk yazısında "mağdurun ismi ve fotoğrafının kişisel veri kapsamında olduğu" değerlendirmesi

Burada savcılığa çıkarılan zanlı, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Savcılığın sevk yazısında, somut olayda mağdurun ismi ve fotoğrafının kişisel veri kapsamında olduğu, eylemin hukuka aykırı olarak ve mağdurun rızası dışında gerçekleştirildiği belirtildi.

Yazıda, şüphelinin, mağdura yönelik, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak" suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, öngörülen ceza miktarı ile olayın oluş şekli de dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

Şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

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Yorumlar

yasin

Muhtemelen herifi kim vurduya gitmesin diye içeri alacaklar. Ad-soyad yazılması veya fotoğraf kişisel veri oluyorsa, tüm sosyal medya hesapları kapatılsın, hepsi kişisel veri paylaşıyor!
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