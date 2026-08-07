Galatasaray'dan Eren Derdiyok'a önemli görev
Galatasaray'da eski futbolcu Eren Derdiyok, 17 Yaş Altı Futbol Takımı'nın teknik sorumlusu oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'da eski futbolcu Eren Derdiyok, 17 Yaş Altı Futbol Takımı'nın teknik sorumlusu oldu.
Galatasaray Kulübü, 17 yaş altı futbol takımının teknik sorumlusu olarak eski oyuncusu Eren Derdiyok'un göreve getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki futbol adamının 17 yaş altı takımını çalıştıracağı belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Derdiyok ve ekibine yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.
Eren Derdiyok, 2016-2019 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.
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