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Galatasaray'dan Eren Derdiyok'a önemli görev

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaray'dan Eren Derdiyok'a önemli görev

Galatasaray'da eski futbolcu Eren Derdiyok, 17 Yaş Altı Futbol Takımı'nın teknik sorumlusu oldu.

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Foto - Galatasaray'dan Eren Derdiyok'a önemli görev

Galatasaray Kulübü, 17 yaş altı futbol takımının teknik sorumlusu olarak eski oyuncusu Eren Derdiyok'un göreve getirildiğini duyurdu.

#2
Foto - Galatasaray'dan Eren Derdiyok'a önemli görev

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki futbol adamının 17 yaş altı takımını çalıştıracağı belirtildi.

#3
Foto - Galatasaray'dan Eren Derdiyok'a önemli görev

Sarı-kırmızılı kulüp, Derdiyok ve ekibine yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.

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Foto - Galatasaray'dan Eren Derdiyok'a önemli görev

Eren Derdiyok, 2016-2019 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.

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