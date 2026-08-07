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Spor Mısırlı yıldız Salah krallar gibi yaşayacak! 8 odalı 6 banyolu saray yavrusu
Spor

Mısırlı yıldız Salah krallar gibi yaşayacak! 8 odalı 6 banyolu saray yavrusu

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Mısırlı yıldız Salah krallar gibi yaşayacak! 8 odalı 6 banyolu saray yavrusu

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın ailesiyle birlikte yaşayacağı villa ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Mısırlı yıldız, Yalıncak mevkisinde bulunan villayı beğendi. Toplam 975 metrekare araziye sahip evde kapalı havuzdan saunaya, spor salonundan sinema odasına kadar birçok bölüm bulunuyor.

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'un dünyada büyük ses getiren transferi Mohamed Salah'ın kentte kalacağı villa belli oldu. Şehre gelişinin ardından düzenlenen karşılama töreniyle karşılanan Mısırlı yıldız, ilk günlerinde bir otelin kral dairesinde konakladı. 34 yaşındaki futbolcunun kalıcı olarak yaşayacağı ev de netleşti.

TRABZON’DAKİ VİLLAYI BEĞENDİ

Sabah gazetesinin haberine göre Salah, ailesiyle birlikte yaşamak için Yalıncak mevkisinde bulunan bir villayı beğendi. Villada gerekli tüm düzenlemeler yapılırken, bordo-mavili futbolcunun ailesinin de kısa süre içerisinde Trabzon'a gelerek yeni evlerine yerleşeceği öğrenildi.

VİLLANIN GİRİŞ KATI 120 METREKARE

Villanın 120 metrekare kullanım alanına sahip giriş katında mutfak, salon, misafir odası ve banyo bulunuyor. Giriş katında ayrıca 45 metrekarelik bir balkon yer alıyor.

VİLLADA 3 YATAK ODASI VE 3 BANYO BULUNUYOR

Lüks villanın birinci katı da 120 metrekarelik kullanım alanına sahip. Bu katta 3 yatak odası, 3 banyo, banyo ve giyinme odasının yer aldığı ebeveyn suit ile çamaşır odası bulunuyor.

KAPALI HAVUZ, SAUNA VE SPOR SALONU DA VAR

Villanın bahçe katı ise 230 metrekarelik kullanım alanıyla dikkat çekiyor. Bu bölümde sauna, spor salonu, kapalı havuz, kış bahçesi, çalışma odası, salon ve mutfak, kiler, depo ile teknik oda yer alıyor.

ÇATI KATINDA SİNEMA ODASI VAR

Evin 35 metrekarelik çatı katında ise sinema odası ve depolama alanı bulunuyor. Villanın dış alanında 270 metrekarelik giriş bahçesi ve 485 metrekarelik alt bahçe yer alıyor.

VİLLANIN TOPLAM ARAZİSİ 975 METREKARE

Toplam 975 metrekare araziye sahip villada özel havuz, ateş çukuru, bahçe mutfağı, duş alanı, hobi bahçesi ve çocuk oyun alanı da bulunuyor. Evde ayrıca akıllı ev sistemi, hoparlör ve kamera güvenlik sistemi, merkezi kontrol, doğalgaz ve boyler sistemi ile yerden ısıtma sistemi yer alıyor.

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Yüzyılın Bombası Trabzon’da Patladı: Dünya Starı Salah İçin Saray Yavrusu Hazır! Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi ve Trabzon'da villa beğenmesi üzerine yapılan bu haber, Türk futbol tarihi açısından yüzyılın bombası niteliğindedir.Liverpool efsanesi ve dünya futbolunun en elit kanat oyuncularından biri olan Salah'ın Süper Lig'e, özellikle de Trabzonspor'a gelmesi, ligin marka değerini bir gecede yukarı taşır. 975 metrekarelik malikanesinde "krallar gibi" dinlenecek olan Salah'ın, sahada Trabzonspor'a vereceği skor katkısı ve liderlik takımı doğrudan şampiyonluk favorisi yapacaktır.Trabzon’un Yalıncak mevkisi, hem deniz manzarası hem de havalimanı ve tesislere yakınlığıyla bilinir. Salah gibi bir dünya starının burada yaşamayı seçmesi, Trabzon'un lüks konut piyasasını ve körfez yatırımcılarının şehre olan ilgisini zirveye çıkaracaktır. Kulübün bu transfer için harcayacağı devasa bütçe ise Salah'ın dünya çapındaki hayran kitlesi sayesinde forma satışı, reklam anlaşmaları ve lisanslı ürünlerle kısa sürede amorti edilebilir.Türk medyasının yıldız transferlerdeki "yaşam kalitesi" ve "lüks hayat" detaylarını öne çıkarması klasik bir gelenektir. 8 odalı, 6 banyolu bu villa haberi, taraftardaki "Biz bu oyuncuya hak ettiği değeri ve konforu sunuyoruz" aidiyetini besler. Salah'a sunulan bu krallar gibi yaşam, taraftarın sahadaki beklentisini de maksimuma çıkaracaktır. Yıldız oyuncunun konforu ne kadar high olursa, Trabzonspor taraftarı da sahadaki mücadeleden o kadar ödün vermez bir performans bekleyecektir.

Gazze 2

Ye kürküm ye ! Ülkenin durumu ortada , ama biriler acaip bir ṣekilde para harcıyor . Bu musluk nerden akıyor ? Yazık çok yazık
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