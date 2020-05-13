Doğan: "TARSİM poyrazdan yaşanan kayıpları sigorta kapsamına almalı"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hafta sonu beklenen sıcak hava ve poyrazın ürünleri dalından düşüreceğini belirterek, TARSİM sigortasının bu zararı sigorta kapsamına alması gerektiğini söyledi.

Doğan, yaptığı açıklamada, tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla kurulan TARSİM’in, üreticilerin ürünlerini güvenceye almaları açısından büyük önem taşıdığını, ancak sigorta poliçesinin kapsamı ve yürürlüğe giriş süresi ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, geçmiş dönemlerde de bölgede etkili olan poyrazın hasadı gelmiş ürünleri yaktığını ve çiftçiyi büyük zarara uğrattığını belirtti.

Doğan, ciddi zararlara yol açan bu afetin TARSİM kapsamında yer almamasının büyük bir eksiklik olduğunu söyledi. Hasadı gelmiş ürünlerin, poyraz sebebiyle tarlada kalacağını ve poyrazın afet kapsamına alınması gerektiğini belirten Doğan, ayrıca sigorta başlangıç süresinin poliçe düzenlendikten 7 gün sonra değil 3 gün sonra devreye alınmasını talep ettiklerini vurguladı.

Poyrazın afet kapsamında değerlendirilmediği sürece çiftçinin riskinin devam edeceğini, üreticinin sigorta yaptırmasının öneminin olmayacağını söyleyen Mehmet Akın Doğan, "TARSİM iyi günde ve kötü günde çiftçinin yanında olmalı. TARSİM’in yöneticilerinden ve yetkililerden konunun çözümüyle ilgili en kısa sürede kararlar alınmasını bekliyoruz" dedi.