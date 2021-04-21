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Eğitim Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna’ya Bilim Akademisi Ödülü
Eğitim

Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna’ya Bilim Akademisi Ödülü

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödülü´ne (BAGEP) lâyık görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 00:15:00 -
Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna’ya Bilim Akademisi Ödülü

Bilim Akademisi tarafından 2013 yılında başlatılan ve kamu fonları yerine toplumdan gelen maddi destekle yürütülen BAGEP’in 2021 yılı sonuçları açıklandı. Ödül bu yıl, 42 bilim insanına verildi. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna da ödülü ‘Ateroskleroz Tedavisi için Aptamer Kapılı MikroRNA Antagonisti Nanotaşıyıcılar Geliştirilmesi’ isimli projesiyle aldı.

Hollanda'da burslu okudu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü´nden mezun olan Tuna, yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı´nda tamamladı. 2009 yılında ABD´nin Minnesota eyaletinde bulunan Mayo Clinic´de Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü´nde misafir bilim insanı olarak araştırmalar yapan Tuna, doktora eğitimini dünyanın seçkin öğrencilerine verilen Marie Curie bursuyla 2010-2014 döneminde Prof. Dr. Ed VanBavel danışmanlığında Amsterdam Üniversitesi Akademik Tıp Merkezi´nde (AMC, Hollanda) yaptı.

Önemli projeleri var

2015 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi´nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Tuna, iki TÜBİTAK 3501, bir TUBITAK 3001 ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekno-girişim Sermayesi projelerini yürütücü olarak tamamladı. Ayrıca yakın zamanda TUBITAK 1004 ve Newton-Katip Celebi, proje destekleri alan Dr. Tuna, bu başarılarına 2019 yılında ‘Bilim Kadınları için’ ödülünü ekledi.

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