Diyarbakır'ı yağmur vurdu depremzedelerin mezarları çöktü
Diyarbakır’da etkili olan yağmurun ardından birçok yerde hasar meydana gelirken, depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlıkları çöktü, obruklar oluştu.
Depremin vurduğu Diyarbakır’da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollar ve caddeler göle dönerken vatandaşlar zon anlar yaşadı.
HAYAT FELÇ OLDU
Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığında yağmur yağışı sonrası selin etkili olmasıyla birçok ev, işyeri ve araçlar hasar görürken, depremde hayatını kaybedenlerin mezarları da zarar gördü.
MEZARLAR ÇÖKTÜ OBRUKALR OLUŞTU
Enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin mezarları sel nedeniyle çöktü, obruklar oluşarak mezarın içerisi su doldu.
YENİ KAZILAN MEZARLARDA TOPRAK ÇÖKTÜ
Öte yandan, mezarların çökmesi ise yeni kazılmış olan mezarlarda toprağın çökmesinden kaynaklandığı belirtildi.
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