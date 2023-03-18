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Yerel Diyarbakır'ı yağmur vurdu depremzedelerin mezarları çöktü
Yerel

Diyarbakır'ı yağmur vurdu depremzedelerin mezarları çöktü

Diyarbakır’da etkili olan yağmurun ardından birçok yerde hasar meydana gelirken, depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlıkları çöktü, obruklar oluştu.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 11:31:00 -
Diyarbakır'ı yağmur vurdu depremzedelerin mezarları çöktü

Depremin vurduğu Diyarbakır’da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollar ve caddeler göle dönerken vatandaşlar zon anlar yaşadı.

HAYAT FELÇ OLDU

Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığında yağmur yağışı sonrası selin etkili olmasıyla birçok ev, işyeri ve araçlar hasar görürken, depremde hayatını kaybedenlerin mezarları da zarar gördü.

MEZARLAR ÇÖKTÜ OBRUKALR OLUŞTU

Enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin mezarları sel nedeniyle çöktü, obruklar oluşarak mezarın içerisi su doldu.

YENİ KAZILAN MEZARLARDA TOPRAK ÇÖKTÜ

Öte yandan, mezarların çökmesi ise yeni kazılmış olan mezarlarda toprağın çökmesinden kaynaklandığı belirtildi.
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