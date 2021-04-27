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Eğitim Diyarbakır Dicle Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Diyarbakır Dicle Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Nisan ayının sonlarına doğru gelmemizle birlikte eğitim öğretim döneminin de sonuna yavaş yavaş gelmiş bulunmaktayız. Üniversiteye geçecek öğrenciler hem sınav heyecanını taşırken hem de yeni okullarının nasıl bir yer olacağını merak ediyor. Bu sebeple son günlerde üniversite taban puanı ve kontenjan sayı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, Dicle Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 22:59:00 -
Diyarbakır Dicle Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Diyarbakır’da bulunan öğrenciler, Dicle Üniversitesi taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Ama öncelikle YKS sınavına girmeleri gerekiyor. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Dicle Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Dicle Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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