Diyanet’ten Kudüs Biyografisi projesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Kudüs tarihini çeşitli yönleriyle ele alacak ve yayınlandığında literatüre kazandırılacak en kapsamlı eserlerden biri olacağını belirttiği “Kudüs Biyografisi” projesini duyurdu.

“Kudüs Biyografisi” projesini duyuran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Proje, İslam’ın ilk kıblesi Kudüs ile ilgili geçmişe ışık tutacak, Kudüs hakkında bundan sonra yapılacak çalışmalara da içerik ve yöntem olarak katkıda bulunacak, en kapsamlı eserlerden biri olacak” ifadelerini kullandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından duyurduğu projeyle ilgili şunları kaydetti:

“Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 6 ay önce çalışmasına başladığımız, hazırlık sürecinin şu an da devam ettiği ve tamamlandığında yayın hayatına kazandırmayı planladığımız “Kudüs Biyografisi” projemizi tüm kardeşlerimizle buradan paylaşmak istiyorum. Günümüzde Orta Doğu’da yaşanan problemleri anlayabilmek ve bunlara çözüm üretebilmek için genelde modern Filistin, özelde ise Kudüs tarihine yönelik çok sayıda çalışmanın yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bugün Kudüs, araştırmacılarca gün yüzüne çıkarılacak geniş bir arşiv belgesi ışığında geçmiş mirasının aydınlatılmasını beklemektedir. Bu gaye ile başlattığımız ‘Kudüs Biyografisi’ projesi İslam’ın ilk kıblesi, insanlığın kadim şehri Kudüs ile ilgili geçmişe ışık tutacak, Kudüs hakkında bundan sonra yapılacak çalışmalara da içerik ve yöntem olarak katkıda bulunacak, İslam tarihi geleneği içerisinde Kudüs tarihini çeşitli yönleriyle ele alacak ve yayınlandığında literatürümüze kazandırılan en kapsamlı eserlerden biri olacaktır İnşallah. Biliyoruz ki Kudüs’ü konuşmak, sadece bir şehri konuşmak değildir. Kudüs’ü konuşmak aynı zamanda insanlığın geleceğini, dünya barışını ve İslam ümmetinin izzetini konuşmaktır. İslam aleminin ve dünya kamuoyunun Kudüs konusundaki farkındalığını artırmasına vesile olmasını temenni ediyor, yüce Rabbimizden kolaylıklar niyaz ediyoruz. Gayret bizden, takdir ve tevfik Allah'tandır.”