  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afrika ülkesi, Portekiz askerlerine kapıyı açtı
Fransa'dan Türkiye kararı! Listeye eklediler
Euro 2020 şampiyonluk kupası Bakü sokaklarında!
Eski vagondan yapılan köprü, Maçka Deresi üzerine yerleştirildi
İSLAM Diyanet'ten büyük hizmet! Kullanıma açıldı
İSLAM

Diyanet'ten büyük hizmet! Kullanıma açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, kendi yayınlarından çıkan bir çok eseri PDF olarak kullanıma açtı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 17:49:00 -
Diyanet'ten büyük hizmet! Kullanıma açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı; kendi yayınlarından çıkan eserlerin yer aldığı 'https://diniyayinlar.diyanet.gov.tr/" sitesini kullanıma açtı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan siteden Kur'an-ı Kerim hatim ve meal setlerine, çok sayıda farklı içerik ve formatlarda onlarca aşkın erişilebilir e-kitaba, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından seçilmiş çok sayıda esere ulaşılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı, Teşkilat ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı TRT1'de o dizi final yapıyor
Medya

Masumlar Apartmanı, Teşkilat ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı TRT1'de o dizi final yapıyor

Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi fenomen yapımların yayınlandığı TRT1'de Ramazan ..
Siyaset

"650 milyon TL nerede?" sorusu CHP'nin ayarını bozdu! Anında 'aforoz' ettiler

CHP’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek’in partiden istifa ederek “650 milyonun hangi medyaya kimlere gittiğini sormam..
Uğurcan Çakır'dan 83 yaşındaki taraftara sürpriz ziyaret
Spor

Uğurcan Çakır'dan 83 yaşındaki taraftara sürpriz ziyaret

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 'Ahmet dede' olarak bilinen 83 yaşındaki Trabzonspor taraftarına sürpriz bir ziyarette bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay