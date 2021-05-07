Diyanet'ten büyük hizmet! Kullanıma açıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı, kendi yayınlarından çıkan bir çok eseri PDF olarak kullanıma açtı.
Diyanet İşleri Başkanlığı; kendi yayınlarından çıkan eserlerin yer aldığı 'https://diniyayinlar.diyanet.gov.tr/" sitesini kullanıma açtı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan siteden Kur'an-ı Kerim hatim ve meal setlerine, çok sayıda farklı içerik ve formatlarda onlarca aşkın erişilebilir e-kitaba, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından seçilmiş çok sayıda esere ulaşılabiliyor.