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Diyanet uyardı: Alkol satışı yapan marketlerden kurbanlık almayın

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, kurban ibadetini yerine getirecek Müslümanlara bazı uyarılarda bulunarak şöyle konuştu: "Kurban ibadetini yerine getirecek kardeşlerimiz, alkol satışı yapan marketlerden kurbanlık alışverişi yapmamalı."

08 Ağustos 2019 Perşembe 19:07

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, kurban ibadetini yerine getirecek Müslümanlara bazı uyarılarda bulundu.

"Duyarlı bir Müslüman Allah'ın yasakladığı alkolün ya da haram maddelerin satıldığı bir yerden alışveriş yapmaz." diyen Kapukaya, "Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: 'Ey iman edenler. Şüphesiz ki içki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçınarak uzak durun ki feraha eresiniz." ifadelerini kullandı.

'Müslümanlar ticarette dikkatli olmalı'

Müslümanlara, kurban alışverişinde alkollü satış yapan bazı zincir marketlerden uzak durmaları tavsiyesinde bulunan Kapukaya, şunları söyledi:

"İnsanlar, Cenab-ı Hak'kın kaçının dediği bir yerden alışveriş yapıyorlarsa bu doğru bir tercih değildir. Tabii ki kurbanlık alışverişi için de doğru bir tercih değildir. Müslümanların kurban alışlarında buraları tercih etmemeleri gerekir. Müslümanların Cenab-ı Hak'kın yasakladığı bir şeye parasal anlamda destek olmaması lazım. Her Müslüman ticarette dikkatli davranarak temiz ve düzenli olmalı."

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 19:07
  1. Ankara
  2. Mehmet Kapukaya
  3. kurban
  4. Diyanet İşleri Başkanlığı

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