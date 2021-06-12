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İSLAM Diyanet hac açıklaması son dakika | Hacca gitmeyenlerin hakları yanacak mı?
İSLAM

Diyanet hac açıklaması son dakika | Hacca gitmeyenlerin hakları yanacak mı?

Hac kayıtları ne olacak 2021 | 2020 yılında hac kaydı yaptıranlar Suudi Arabistan’ın kararının ardından ‘Hacca gitmeyenin kaydı iptal mi olacak?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, hacca gitmeyen hakkını devredebilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 17:20:00 -
Diyanet hac açıklaması son dakika | Hacca gitmeyenlerin hakları yanacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle iki yıldır Suudi Arabistan, ülke dışından misafir kabul etmiyor. Bu sebeple 2020 yılında kayıt yaptıranlar ne olacağını, haklarının devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Diyanet hac açıklaması son dakika | Hacca gitmeyenlerin hakları yanacak mı?

Suudi Arabistan, koronavirüs salgını sebebiyle ülke dışından hac için misafir kabul edilmeyeceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından gözler Diyanet İşleri’ne çevrildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Kovid-19 salgını sebebiyle bu sene de hac ibadeti için sadece Suudi Arabistan'da yaşayan sınırlı sayıdaki hacı adayına izin verileceğini açıkladı. Bu karar sebebiyle 2021 yılı hac döneminde diğer ülkeler gibi ülkemizden de hac ibadeti için kutsal topraklara hacı adayı kabul edilmeyecektir. Konu ile alakalı detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

 

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