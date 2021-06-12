Koronavirüs salgını sebebiyle iki yıldır Suudi Arabistan, ülke dışından misafir kabul etmiyor. Bu sebeple 2020 yılında kayıt yaptıranlar ne olacağını, haklarının devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Diyanet hac açıklaması son dakika | Hacca gitmeyenlerin hakları yanacak mı?

Suudi Arabistan, koronavirüs salgını sebebiyle ülke dışından hac için misafir kabul edilmeyeceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından gözler Diyanet İşleri’ne çevrildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Kovid-19 salgını sebebiyle bu sene de hac ibadeti için sadece Suudi Arabistan'da yaşayan sınırlı sayıdaki hacı adayına izin verileceğini açıkladı. Bu karar sebebiyle 2021 yılı hac döneminde diğer ülkeler gibi ülkemizden de hac ibadeti için kutsal topraklara hacı adayı kabul edilmeyecektir. Konu ile alakalı detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.