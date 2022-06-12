Dışkı sever sözde profesör Celal Şengör kayışı iyice kopardı! Osmanlı yerine Roma'ymış

Absürt açıklamalarıyla gündemde kalmaya çalışan dışkı sever ‘profesör’ Celal Şengör, katıldığı bir Youtube kanalında yine akıllara zarar açıklamalarda bulundu..

Daha önce “Tarihte Musa Peygamber diye biri yok. İbrahim de yok” sözleriyle ne derecede tarih bilgisi olduğunu gösteren Celal Şengör, bu defa Osmanlı ve Roma hakkında saçma sapan yorum yaptı.

Şengör 600 yıl boyunca üç kıtaya adalet ve barış götüren Osmanlı İmparatorluğu'nu, insanları arenalarda dövüştürüp, vahşi hayvanlara yem eden putperest Roma ile kıyasladı.

Bizans sevdası kabardı

Türk tarihine en parlak dönemini yaşatan Osmanlı için “Türk tarihinin dibi” diyen Celal Şengör, “Osmanlı mı, Roma mı?” sorusuna “Roma” cevabını verdi.

Celal Şengör, şu ifadeleri kullandı: “Biz hala Roma’yız. Her şey hala Roma. Senin yaptığın her şey Roma. Osmanlı’dan ne kaldı zaten? Hiçbir şey.”

Ciddiye alınmadıkça ilginç olmak adına absürt açıklamalar yapıp bunu da ‘bilim’ kılıfı altına saklayan Şengör'ün, başka ne tür saçmalıklarda bulunacağı merak ediyor.

Şengör daha önce de kendi dışkısının tadına baktığını söylemişti.