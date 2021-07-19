Din istismarı görmek isteyenler Kaftancıoğlu'na baksın

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde CHP'nin hep şikayet ettiği ama aslında kendilerinin yaptığı 'Din istismarı' konusu masaya yatırıldı.

Kaftancıoğlu'na bakın

Programda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Kurban Bayramı için attığı mesaj konuşuldu. Kaftancıoğlu, Kurban Bayramı öncesi attığı mesajında "Kurban bağışlarınız, ayrısız gayrısız, 16 milyon İstanbullu'ya ulaşsın diyorsanız eğer" diyerek Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi. Kaftancıoğlu bu mesajıyla Kurban bağışlarının CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılmasını istedi.

Aynı Kaftancıoğlu'na bir de 2013'te bakın

Kurban bağışları için CHP'li İBB yönetimini işaret eden Kaftancıoğlu'nun bir de 2013 yılında paylaştığı bir tweet var. Bugün yönetimde kendileri olduğu için bağışları İmamoğlu'na isteyen Kaftancıoğlu, 2013 yılında attığı mesajında ise, "Asmayın, kesmeyin, besleyin" notunu paylaşmıştı. Kaftancıoğlu, diğer paylaşımlarında ise 'Kurban katliamdır' notunu paylaşmıştı. Kaftancıoğlu'nun bu zıtlığı, CHP'nin ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne sererek, asıl din istismarı yapanın CHP olduğunu tekrar ispatlamış oldu.



