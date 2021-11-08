  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dilmen, Altay'ın ne zaman döneceğini açıkladı
Spor

Dilmen, Altay'ın ne zaman döneceğini açıkladı

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdiği programda Altay Bayındır'ın sahalara ne zaman döneceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 00:37:00 -
Dilmen, Altay'ın ne zaman döneceğini açıkladı

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yediği ilk golde kaleci hatası olduğunu söylerken Altay Bayındır'ın sahalara döneceği tarihi söyledi.

"Altay çok aranır"

Fenerbahçe'nin yediği ilk golde çok bariz bir kaleci hatası olduğunu belirten Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Altay çok aranır. Altay 4 ay oynamayacak. Aldığım bilgiye göre 4 ay yok" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş uyardı: Sosyal medya ile gençlere dinsizlik aşılanıyor
İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş uyardı: Sosyal medya ile gençlere dinsizlik aşılanıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, insanların bilinçli olarak dinden uzaklaştırıldığını söyleyerek, "Tarihte görülmediği kadar sosyal medya v..
AK Parti'den asgari ücret açıklaması: Böyle bir rakam olacak
Ekonomi

AK Parti'den asgari ücret açıklaması: Böyle bir rakam olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücret düzenlemesi vatandaşımızın yüzünü güldürecek" dedi.

Mustafa Kemal istismarcılarına bomba teklif ‘10 Kasım’da…’
Gündem

Mustafa Kemal istismarcılarına bomba teklif ‘10 Kasım’da…’

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hutbelerde Mustafa Kemal’in isminin anılmadığı gerekçesiyle yaygara kopartan solak kesime bomba bir teklif ge..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay