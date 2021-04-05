Dikkat çeken açıklama: Fatih Terim bırakırsa göreve talibim

Galatasaray'ın eski oyuncularından ve şu anda Tuzlaspor'da teknik direktörlük görevi yapan Suat Kaya, YouTube'da bir programa katıldı.

Sergen Yalçın ve Fatih Terim'le ilgili de konuşan Kaya, düşüncelerini aktardı.

"Terim bıraktıktan sonra göreve talibim"

Bir gün Galatasaray'dan bir teklif gelirse koşarak gideceğini belirten Suat Kaya, "Top oynarken kazanılan kupalar sevinçle yayılıyor. Galatasaray minik takımıyla başladığı mesleğe orada bir kupa var. Galatasaray PAF takımını iki kere şampiyon yaptım.

Menemen'i çıkardım oradan da bir kupa var. Türkiye'nin yetiştirdiği, futbolcunun kafasının aydınlanması sağlayan Fatih Terim görevinin başında. O bıraktıktan sonra göreve talibim." dedi.

"Sergen'e bayılıyorum"

Sergen Yalçın'a bayıldığını söyleyen Kaya, konuşmasına şöyle devam etti: "Futbol hayatımın bir yılını dolu dolu kendisiyle geçirdiğim için hakikaten çok şanslı hissediyorum kendimi. Ondan futbol adına öğrenilecek çok şeyler olduğuna inanıyorum. Beşiktaşlı oyuncuların bu bakımdan çok şanslı olduğuna inanıyorum.

Dünyanın en rahat insanıyla, en doğru konuşan insanıyla beraber çalışıyorlar. Zaten lige de yansımış durumda. İnşallah çok çok başarılı olur. Kalbi çok büyük bir insan."